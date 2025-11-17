Vivir en una residencia de CyL cuesta un 266% de la pensión media (1.315 euros): "Hay un negocio con los mayores"

De izquierda a derecha: la secretaria general de Pensionistas de CC.OO. CyL, Marisol García, el secretario general de Pensionistas a nivel nacional, Juan Sepúlveda, y la secretaria general de CC.OO. CyL, Ana Fernández

La pensión media en Castilla y León durante el 2024 se situó en los 1.315 euros. Sin embargo, vivir en una residencia privada, que son en torno al 80% de las plazas que existen en la Comunidad, cuesta 3.500 euros en una ciudad y 1.800 euros en las zonas rurales. Es decir, un 266% y un 137% de lo que un jubilado cobra.

Estos son algunos de los datos que se extraen del 'Observatorio Social de las Personas Mayores', elaborado por CC.OO. y que se ha presentado este lunes en la sede del sindicato en la Plaza Madrid de Valladolid, donde han participado la secretaria general autonómica, Ana Fernández, la secretaria general de Pensionistas de CC.OO. CyL, Marisol García, y el secretario general de Pensionistas a nivel nacional, Juan Sepúlveda.

En este contexto, Ana Fernández ha denunciado que hay "un negocio en torno al mundo de los mayores" y ha reivindicado la creación de más plazas públicas en residencias, que durante el pasado año únicamente representaban el 22% de las existentes en Castilla y León.

Unas plazas que se podrían crear mediante la ampliación en residencias ya existentes, la construcción de nuevos centros o a través de conciertos, según ha defendido la responsable regional de CC.OO. "No queda más remedio que aceptar los conciertos porque si no sería imposible estar dando una prestación pública en una comunidad tan envejecida", ha reconocido.

En cualquier caso, los tres representantes sindicales han coincidido en que en materia de personas mayores en Castilla y León se ha "avanzado", pero han precisado que hay que "seguir mejorando", especialmente en cuanto a la brecha de género, los cuidados y la dependencia.

"Estamos viendo cada año que pasa como aumentan más las plazas privadas con lo que eso conlleva con respecto a las plazas públicas que cada vez son menos", ha insistido Fernández, quien también ha reclamado una "política de cuidados global" en la que se contemplen las necesidades de las personas mayores.

Sepúlveda ha explicado que en la actualidad el 20% de la población en España es mayor de 65 años, con las previsiones de que en la próxima década se alcance el 30%. Una cifra de la que ya hay comunidades autónomas que "están muy cercanas" como es el caso de la propia Castilla y León, Galicia y Asturias.

El representante nacional de CC.OO. ha criticado, además, que haya expertos que, en un "ataque sistemático", carguen contra el sistema público de pensiones en busca de una "lucha intergeneracional". "Vienen de los fondos privados. Se gastan más de 13.000 millones de euros y es un bocado muy apetitoso para ellos", ha apuntado.

A su juicio, el reto está ahora en "garantizar que los futuros pensionistas tengan unas pensiones análogas a las que ahora mismo están financiando".

Respecto al sistema de dependencia, ha subrayado que es "bueno", pero presenta algunas "deficiencias", especialmente en financiación, ya que supone un 0,77% del PIB cuando "se debería dedicar al menos el 1,5 o 2%".

La "falta de financiación" provoca que haya "larguísimas listas de espera" desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se da la retribución de grado, de hasta 2 años en algunas comunidades autónomas, cuando la Ley habla de un "máximo de 180 días". Este aspecto, no obstante, "no está muy mal" en Castilla y León.

En cuanto a Sanidad, Sepúlveda ha resaltado que ocurre lo mismo, un "problema de financiación", situándose en un 6,3% del PIB cuando hay que "subirlo al 7,5%". "Es un buen sistema, pero cada vez se le está viendo más las costuras", ha precisado.

En Castilla y León hay un total de 634.843 pensionistas, según el observatorio de CC.OO. y, aunque la pensión media alcanza los ya citados 1.315 euros, "hay que destacar la desigualdad de unas provincias con otras".

Además, en el apartado de cuidados, desde el sindicato han lamentado que el 21,09% son "familiares y especialmente mujeres". "Defendemos que deben ser proporcionados por cuidadores profesionales para que las mujeres se puedan incorporar al mercado de trabajo", ha exigido Marisol García.

"Hay un presupuesto que no sabemos si saldrá adelante, pero evidentemente se tendrán que tomar muy en serio todo lo que tenga que ver con los servicios sociales, la sanidad y la educación", ha zanjado Ana Fernández, quien además ha advertido de que un 18% de los médicos y médicas de Castilla y León se espera que se jubilen para 2030, por lo que debe atender a la reposición de las plazas.