Ordenan a la Junta que entregue la información sobre parques eólicos y solares que "ocultó durante más de tres años"

Ecologistas en Acción ha cargado contra la "opacidad sistemática" de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León después de que el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad (TSJCyL) haya obligado al departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones a entregar una información ambiental que "ocultó durante más de tres años".

La información que se negó "reiteradamente" por parte de la Consejería a Ecologistas en Acción en Burgos corresponde a proyectos eólicos y fotovoltaicos en la provincia castellana.

La sentencia, según ha hecho pública la propia organización, ha anulado las resoluciones del Ejecutivo autonómico por ser "contrarias al ordenamiento jurídico", reconociendo asimismo el derecho de Ecologistas a recibir la información pedida, que incluye las capas y coberturas cartográficas de todos los proyectos de energía solar y eólica aprobados, en tramitación o rechazados.

La formación animalista ha resaltado que durante más de tres años, la Junta había denegado "sin justificación" la entrega de estos documentos, "incumpliendo la Ley 27/2006, de 18 de julio, en la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

"Esta sentencia confirma lo que llevamos años denunciando: la Consejería de Suárez-Quiñones actúa con opacidad y desprecio hacia la ciudadanía, ocultando información ambiental básica para el control público de su gestión", han apuntado desde Ecologistas en Acción Castilla y León.

El fallo judicial, además, impone las costas del proceso a la Junta de Castilla y León, "reconociendo la falta de fundamento jurídico de su actuación".

Según han aclarado desde Ecologistas, en los últimos meses la Junta ha publicado en el visor cartográfico la ubicación de las instalaciones energéticas que están en funcionamiento, pero "no las que están en proyecto o tramitación" como sucede en otros territorios.

Además, han denunciado que "tampoco las facilita" en los procedimientos de participación pública, tal y como sí hace el Ministerio de Transición Ecológica, "ratificando así su escaso interés en facilitar la participación ciudadana".

Desde Ecologistas en Acción han recordado "que no es la primera vez que la Consejería intenta impedir el acceso a información ambiental", especialmente en temas sensibles como los proyectos eólicos o la gestión forestal.

La organización ha exigido de esta forma al consejero Suárez-Quiñones que "cumpla de inmediato la sentencia y ponga fin a una política de secretismo incompatible con la democracia y la defensa del medio ambiente".

"La transparencia no es una opción: es una obligación legal y moral. Sin información no puede haber participación ni protección ambiental efectiva", han zanjado desde la organización.