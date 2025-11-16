La Junta convoca 679 plazas de promoción interna antes de final de año para impulsar la carrera del personal laboral

La Consejería de la Presidencia cerrará 2025 con un movimiento largamente esperado dentro de la Administración autonómica: la convocatoria de 679 plazas de promoción interna para el personal laboral fijo de la Junta. La cifra, que completa prácticamente todas las vacantes pendientes de las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024, supone un impulso directo a la carrera profesional de cientos de trabajadores que llevan años desempeñando funciones clave en servicios públicos de toda la comunidad.

Tras meses de trabajo interno, la Junta ha querido dar un paso firme hacia un modelo de progresión más ordenado y accesible. En la estructura de la Administración General, el personal laboral es el que sostiene buena parte de las tareas técnicas y especializadas: desde el mantenimiento de edificios hasta el apoyo directo a usuarios de centros sociales, pasando por la informática, la psicología o la enfermería. Son perfiles que, aunque alejados del foco mediático, resultan esenciales para el buen funcionamiento diario de la Administración.

La promoción interna, explican desde el departamento, permite a estos trabajadores ascender de categoría profesional siempre que acrediten al menos dos años de experiencia en su puesto actual y cuenten con la titulación requerida. El proceso se desarrolla mediante concurso-oposición, combinando pruebas y méritos como la antigüedad o la formación acumulada. Es, en la práctica, la vía que reconoce la experiencia real adquirida sobre el terreno.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, subraya que la convocatoria pretende “reconocer la dedicación y el esfuerzo de quienes llevan años sosteniendo servicios esenciales”. A su juicio, este paso “responde a una necesidad real y permite que el talento interno encuentre un cauce para avanzar y asumir nuevas responsabilidades”.