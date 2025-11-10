Los 13 municipios de Castilla y León que aspiran a ser sede de ‘El Toro de España’: el monumento de 300 metros

España es tierra de sol, arte y toro. Y Castilla y León, también sabe de esto. El símbolo que durante siglos ha embestido en el alma cultural del país podría, muy pronto, alzarse sobre el horizonte en forma de un coloso sin precedentes: ‘El Toro de España’.

Es decir, un monumento de 300 metros de altura que aspira a convertirse en el gran emblema nacional, a la altura, o incluso por encima, de la mítica Torre Eiffel.

La Academia Española de Tauromaquia ha lanzado una propuesta que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que hay que construir un monumento en forma de toro de 300 metros de altura y aspira a convertirse en el gran icono turístico y cultural de España.

El proyecto, bautizado como ‘El Toro de España’, ya ha despertado el interés de varios municipios de Castilla y León, que se posicionan como firmes candidatos para albergar la colosal estructura.

Según ha confirmado la organización a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, trece municipios de la comunidad han mostrado su interés en acoger el monumento.

En la provincia de Salamanca, se han postulado Ciudad Rodrigo, Ledesma, El Maillo, Peralejos de Abajo y Vitigudino.

En Zamora, las localidades de Toro y Benavente.

En Valladolid, Peñafiel y Valdestillas. En León, Sahagún; y en Burgos, Valle de Valdebezana, Roa de Duero y Villatuelda.

Desde la Academia señalan que “el primer paso para avanzar en la admisión de su candidatura es que nos informen de cuál sería el terreno y sus características que proponen para ubicar la construcción del monumento”.

Tres van en serio

Hasta el momento, confirman que solo Peñafiel, Valle de Valdebezana y Villatuelda han remitido la información solicitada. La localidad vallisoletana tiene mucha historia taurina, mientras que los burgaleses no tanto. Por ejemplo, Valdebezana solo tiene 600 habitantes y sin tradición.

De esta manera, estas tres localidades son las que tienen los deberes hechos, aunque todavía hay que esperar.

El siguiente paso será que estos municipios obtengan el aval de su diputación provincial y/o de la comunidad autónoma.

De momento no hay un plazo límite establecido para la elección, ya que se dan facilidades para que los ayuntamientos elaboren sus informes y recaben los avales o permisos preliminares de las Administraciones que tengan competencias para dar luz verde a la ejecución de una construcción de estas características.

Por ejemplo, en cuanto a que no existan afectaciones de tipo medioambiental, aeronáutico, geológico, etc.

Finalmente, la elección dependerá “de los informes finales que nos remitan los ayuntamientos interesados” y del respaldo institucional que logren recabar. “Aquel ayuntamiento que más apoyo obtenga por parte de su Comunidad Autónoma será el elegido”, precisan desde la organización a este medio.

El proyecto ‘El Toro de España’ nace con una ambición clara: crear un emblema internacional que represente a España del mismo modo que la Torre Eiffel simboliza a Francia o la Estatua de la Libertad a Estados Unidos.

Desde la Academia Española de Tauromaquia argumentan que, aunque España es el segundo país más visitado del mundo, con unos 85 millones de turistas anuales, “carece de un gran símbolo de reclamo turístico al nivel de otras naciones”.

“Francia lidera el ranking mundial con 90 millones de turistas anuales, en buena medida gracias al poder icónico de la Torre Eiffel. España podría liderar ese ranking si contara con un monumento que identificara a nivel global su cultura, historia y personalidad”, defienden.

La construcción del toro, que sería financiada íntegramente con fondos privados, se concibe como un hito arquitectónico y cultural “sin igual”.

En su diseño, el monumento superaría los 300 metros de altura, situándose por encima de la Torre Eiffel (330 metros con antena), la Sagrada Familia (172 metros) o la Estatua de la Libertad (93 metros).

De Madrid a Castilla y León

En un principio, se barajó la posibilidad de levantar el toro en Madrid, pero el Ayuntamiento de la capital rechazó la propuesta. Desde entonces, Castilla y León se ha convertido en el principal foco de interés para la Academia, tanto por su extensión territorial como por su vinculación histórica con el mundo taurino y su valor paisajístico.

El proyecto pretende, además, reivindicar la tauromaquia como parte del acervo cultural y artístico español, más allá de su dimensión taurina, y servir como motor económico y turístico para la zona elegida.

La Academia concluye su manifiesto con una declaración de intenciones: “A diferencia de otros países, no es nada probable que España ponga una bandera en la Luna antes de que termine la década. Pero sí podrá ser una nación imbatible en el sector turístico internacional, gracias a El Toro de España”.

Castilla y León podría convertirse en el corazón del nuevo símbolo de España, pero todavía queda esperar. Eso sí, dejan un mensaje claro: "Aquel municipio que tenga antes todo atado, será probablemente el que más opciones tenga".