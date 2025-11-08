La Junta acusa al Gobierno de delegar a las comunidades las oposiciones de interventores, secretarios y tesoreros locales

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, asiste al comienzo del curso para la constitución de la segunda edición de la bolsa autonómica de secretarios-interventores interinos para las entidades locales de Castilla y León. Leticia Pérez Ical

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha exigido este sábado al Gobierno de España que "asuma plenamente" su responsabilidad de la organización de las oposiciones de interventores, secretarios y tesoreros de la Administración local, con el objetivo de que se garantice la cobertura estable de estas plazas mediante funcionarios de carrera.

Durante la inauguración de la segunda edición del curso de formación para el acceso a la bolsa de interinos de Secretaría-Intervención en la Facultad de Derecho de Valladolid, ha instado a que las pruebas tengan lugar, como mínimo, en una ciudad de la Comunidad, tal y como era habitual en todas las convocatorias.

Asimismo, ha subrayado que es "especialmente sorprendente" que en la convocatoria extraordinaria de este 2025, el Estado haya planteado una organización "distinta", intentando "delegar en las comunidades autónomas la gestión de las oposiciones, rompiendo así con la práctica habitual, e incurriendo en una clara dejación de funciones".

En este sentido, ha pedido al Ejecutivo nacional que "esta situación no vuelva a producirse en ninguna próxima convocatoria para que todos los opositores puedan acceder a las plazas en condiciones de igualdad, tal y como ha venido sucediendo hasta este año".

Para González Gago, la segunda edición del programa iniciado este sábado en Valladolid "ofrece una respuesta práctica a uno de los principales retos de los ayuntamientos", que, a su juicio, es la "falta de secretarios e interventores, figuras imprescindibles para garantizar la legalidad, la transparencia y la eficacia en la gestión municipal".

El curso, organizado y financiado por la Consejería de la Presidencia, ha recibido más de 2.000 solicitudes, de las que 1.100 han sido seleccionadas para participar en la formación que conjuga contenidos teóricos y prácticas.

Se desarrolla simultáneamente en las nueve provincias de Castilla y León y el objetivo es que los municipios puedan contar con el personal cualificado para cubrir temporalmente los puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Ante el éxito de la primera edición de la bolsa, las plazas del curso de esta segunda edición se han aumentado en 100. Además de los aspirantes que superen la formación, la bolsa definitiva la completarán efectivos que hayan aprobado alguna prueba dentro de los procesos selectivos convocados por el Estado, además de efectivos para la cobertura de las plazas de intervención-tesorería y para la cobertura de plazas de secretario de entrada.

La duración de este curso será de 130 horas, 30 más que en la primera edición, de las que 50 se desarrollarán online. La parte presencial se desarrollará durante 16 semanas los sábados por la mañana en todas las provincias. Tras esta formación, el proceso continuará con un periodo de estudio, y terminará con el examen de los candidatos.

González Gago ha recordado que actualmente cerca del 42 % de los puestos de Secretaría-Intervención están ocupados por interinos, una situación que repercute directamente en el funcionamiento de los municipios, ralentiza la tramitación de expedientes, y genera inseguridad jurídica. En este sentido, ha destacado que Castilla y León ha sido pionera en España al implantar un modelo de formación previa y un examen común para acceder a la bolsa de interinos.

Esta acción formativa da cumplimiento al Decreto 36/2022, aprobado por la Junta de Castilla y León para regular la bolsa de trabajo de Secretaría-Intervención. Esta norma introdujo un sistema más transparente y objetivo en los procedimientos de selección, al exigir una formación previa y un examen común a todos los aspirantes.

Con este decreto, la Consejería de la Presidencia pretende garantizar que cada nuevo interino que accede a la bolsa haya superado una preparación homogénea, rigurosa, actualizada y ajustada a las necesidades reales de los municipios, reforzando así la calidad y la profesionalidad en la gestión de la administración local.

Gracias a la primera edición de la bolsa de la Consejería de la Presidencia, constituida en septiembre de 2023 y que continuará en vigor hasta septiembre de 2026, ya se ha dado respuesta a 399 solicitudes por parte de municipios, agrupaciones de municipios, mancomunidades, diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo. 777 municipios se han visto directamente beneficiados por la cobertura interina de estas plazas, lo que representa casi al 35 % de los municipios de Castilla y León.

El consejero ha insistido en que "este programa consolida una iniciativa eficaz que da estabilidad a los ayuntamientos más pequeños y abre oportunidades de empleo público cualificado a quienes quieren desarrollar su carrera profesional en el ámbito local. Con ello, la Junta continúa fortaleciendo los servicios públicos y garantizando que ningún municipio quede sin el apoyo técnico y jurídico necesario para su gestión diaria".