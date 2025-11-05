Blanco asegura que han puesto cámaras y reforzado el personal en el Zambrana: "El número de incidentes no es elevado"

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y el interior del Centro Menores Zambrana de Valladolid (Foto: Rubén Cacho - Ical)

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado este miércoles que ya se han puesto "en marcha" cámaras de seguridad y se ha implementado "personal de refuerzo y de retén" para cubrir las bajas en el Centro de Menores Zambrana de Valladolid.

Tras denunciar CC.OO. la pasada semana una nueva "agresión" a un trabajador, Blanco, antes de participar en unas jornadas sobre soledad no deseada en la Feria de Valladolid, ha defendido que desde la Junta se "han implementado continuamente medidas de refuerzo de personal". "Actualmente está por encima de lo que se marcaba en el pliego", ha puntualizado.

Frente a las denuncias del sindicato y también Vox, que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para abordar la situación del centro, por la "inseguridad" generada en las instalaciones, la vicepresidenta ha recalcado que los "incidentes son similares a los que ha habido otros años u otras situaciones" y ha destacado que "el número no es elevado" en lo que va de año, aunque ha reconocido no tener el "dato exacto" en ese momento.

En cualquier caso, ha aclarado que se han implementado medidas de formación al personal y seguridad. En concreto, ha garantizado que las cámaras ya se han puesto en marcha y que se "implementó ese personal personal de refuerzo y de retén para cubrir esas bajas".

Mientras tanto, la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castilla y León aseguraba el pasado el 28 de octubre que las agresiones "se han multiplicado" en los últimos meses "sin que se adopten medidas para abordar las causas".

Sobre este incidente, Blanco ha aclarado que "se produjo una discusión y al cerrar una puerta saltó una astilla que fue la que lesionó al trabajador", justificando de esta manera un accidente laboral y no una "agresión", tal y como denunció el sindicato.

Desde CCOO reclamaron entonces la "recuperación" de la figura del retén. Una reivindicación que choca con las declaraciones de la consejera de este miércoles, que ha asegurado que ya se ha implementado.

Respecto a la actitud de la empresa concesionaria del servicio, Blanco se ha limitado a afirmar que los datos que manejan en la Junta es que "están en proceso de negociación de los calendarios laborales para el próximo año", sin querer entrar en la relación que mantiene la compañía con los representantes de los trabajadores.

Cribados de cáncer

Tras anunciar este pasado martes la ministra de Sanidad, Mónica García, un requerimiento a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que remitan los datos de los cribados de cáncer a raíz de los fallos en los sistemas de la Junta de Andalucía, Blanco se ha remitido a las palabras del portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien hace unas semanas avanzó que los mandarían.

"El consejero trasladó que se remitirían los datos hace ya algunas semanas, cuando surgió este tema", ha zanjado sin hacer más valoraciones.