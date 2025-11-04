Alerta amarilla por lluvia, tormentas y fuertes rachas de viento en siete provincias de Castilla y León

Un miércoles complicado en lo que tiene que ver con el tiempo es lo que le espera este 5 de noviembre en Castilla y León, lo que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo en siete de las nueve provincias de la región. Solo se salvan Soria y Valladolid.

En la provincia de Ávila la Aemet ha activado los avisos desde las 00:00 y hasta las 22:00 horas de este miércoles por lluvias, fuertes rachas de viento y tormentas.

La provincia de Burgos estará este miércoles en aviso amarillo, desde las 03:00 y hasta las 23:00 horas por fuertes rachas de viento.

La provincia de León también estará amenazada por esas fuertes rachas de viento y se activa el aviso amarillo entre las 00:00 y las 18:00 horas del miércoles.

Por su parte, en la provincia de Palencia también se activa esa alerta amarilla por fuertes rachas de viento entre las 00:00 y las 21:00 horas.

Salamanca tiene activos avisos amarillos por lluvias, viento y tormentas, entre las 00:00 y las 21:00 horas de este 5 de noviembre.

Por último, en Segovia, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento entre las 00:00 y las 17:00 horas y en Zamora, por el mismo motivo, entre las 00:00 y las 11:00 horas.