CSIF acusa a la Junta de despedir al 50% del operativo contra incendios mientras "publicita un plan"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la Junta de Castilla y León "ha despedido al 50% del operativo contra incendios, a la vez que publicita un plan para profesionalizarlo y estabilizarlo".

El sindicato critica que la decisión llega con una reducción del riesgo de incendios de alto a medio, pese a que "siguen produciéndose incendios por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas este otoño".

A través de un comunicado, han asegurado que "se pierde parte de la operatividad de la lucha contra los fuegos forestales en la Comunidad dado que "hay material que deja de funcionar y el personal disminuye".

Asimismo, apuntan que en la provincia de León, la más castigada por los incendios, cuentan desde el miércoles 15 con "la mitad de helicópteros que había" y que quedará "un bulldócer de cada tres o se despiden a los vigilantes de 6 de los 18 puestos y al 33% del personal de autobombas".

En cuanto al conjunto del país, lamentan que las comunidades autónomas rescindieron en octubre el contrato de miles de bomberos forestales en toda España, "desmantelando así el operativo de incendios forestales, pese al desastre ecológico que han provocado los incendios el pasado verano y a que el periodo de alto peligro por incendios se mantuvo vigente hasta el 1 de noviembre por las altas temperaturas".

Además, piden al Gobierno y a las autonomías que "sigan avanzando hacia un pacto de Estado que obligue a las comunidad a fijar unas plantillas de bomberos forestales mínimas durante todo el año".

De esta manera, aseguran que se hace "preciso" asegurar recursos, planificación y protección constante y coordinada entre administraciones para evitar que todos los veranos se produzcan estas situaciones, además de otras reivindicaciones como el "refuerzo de plantillas, reconocimiento de enfermedades profesionales o adaptar los tiempos de las jornadas de trabajo a las labores de extinción".

Por otra parte, CSIF ha demandado la renovación de equipos de protección individual para hacer frente a escenarios de altas temperaturas, ya que el personal trabaja en ocasiones con "material caducado".