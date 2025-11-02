El PP blinda por ley el mapa del transporte por carretera en CyL "frente al recorte que pretende Óscar Puente"

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que el Partido Popular defenderá en el Pleno de la Cámara Alta del próximo 5 de noviembre un importante paquete de enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible, con el objetivo de “blindar legalmente el actual mapa concesional del transporte de viajeros por carretera y garantizar la continuidad de todas las rutas, frecuencias y paradas existentes”.

García ha explicado que, si el Congreso refrenda las enmiendas aprobadas por el Senado, “se podrían mantener todas las rutas, frecuencias y paradas actuales, evitando que se supriman o reduzcan, tal y como pretende el Ministerio de Óscar Puente”.

La portavoz popular ha recordado que el nuevo mapa concesional impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez “castiga a la desconexión nada menos que a 3,25 millones de personas que viven en la España rural”, ya que “suprime casi la mitad de las rutas actuales: elimina 456 líneas y 9.305 paradas”.

En su opinión, “Óscar Puente es el brazo ejecutor de un plan que dejará sin servicio estatal de autobús a miles de pueblos”.

Según García, las 86 enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado incluyen además la exigencia de que el mapa concesional siga dependiendo del Gobierno de España y no se transfiera a las comunidades autónomas. “Queremos que se mantenga con su configuración actual y que cuente con financiación estatal, sin que los ayuntamientos o las CCAA tengan que asumir ese coste”, subrayó.

"Recuperar la puntualidad”

Otra de las enmiendas destacadas busca restablecer los compromisos de puntualidad de Renfe, que fueron modificados en 2024. “Hace dos años, Óscar Puente decidió ampliar los tiempos para devolver parte o todo el precio del billete en caso de retrasos”, recordó García.

En concreto, antes se devolvía el 50% del importe con retrasos de más de 15 minutos, y el 100% a partir de media hora. “Puente elevó esos márgenes a media hora y hora y media respectivamente, reduciendo los derechos de los viajeros”, denunció. Con la nueva propuesta del PP, “volvemos al esquema anterior, para que Renfe se comprometa realmente a la puntualidad y pague las penalizaciones correspondientes si no cumple”.

La senadora también destacó otras enmiendas orientadas a mejorar las condiciones del transporte por carretera y apoyar la movilidad sostenible, entre ellas, la creación de aparcamientos seguros para los camioneros, una vieja demanda del sector.

Además, se incluyen medidas para facilitar la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, con el fin de impulsar un modelo de transporte más eficiente y seguro.

“Nuestras enmiendas mejoran sustancialmente el proyecto del Gobierno y garantizan una movilidad realmente sostenible, conectada y justa para toda España”, concluyó Alicia García.