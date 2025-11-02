Castilla y León prepara una FP 'a medida' para adaptarse a las necesidades y circunstancias laborales

La Consejería de Educación de Castilla y León publicará próximamente en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la normativa que regulará la oferta modular para ciclos formativos y cursos de especialización, una medida que se aplicará tanto en centros docentes públicos como privados de la Comunidad.

Esta nueva regulación permitirá una formación “a medida”, que se implantará de forma progresiva, priorizando aquellas ofertas que faciliten al alumnado superar en un solo curso escolar los módulos vinculados a un certificado profesional.

Además, la norma establecerá los requisitos de acceso y los procedimientos de admisión para quienes deseen matricularse en esta modalidad.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha destacado que esta iniciativa busca reforzar la conexión entre los centros educativos y el tejido empresarial, con el objetivo de mejorar la eficacia de la formación profesional.

Según la Junta, el nuevo modelo contribuirá a incrementar la empleabilidad y la inclusión social, al abrir la posibilidad de matricularse también a trabajadores que no cumplan los requisitos tradicionales de acceso, alineando la oferta educativa con las necesidades reales del mercado laboral.

La Junta de Castilla y León también habla de «dificultades» en la formación profesional, por «unas normas estatales que se aprobaron sin escuchar a las comunidades autónomas», comentó Lucas.

Esto provocó que se hayan originado «problemas» a la hora de encontrar plazas de prácticas en las empresas por «una sobrecarga burocrática notable por la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos, alta que desde la Consejería de Educación hemos tenido que asumir». Actualmente hay 12.781 alumnos de FP dados de alta en la Seguridad Social.

Hay que recordar que más de 48.000 alumnos optaron este pasado curso por la formación profesional en Castilla y León. Además, el 86,6% de los titulados que han encontrado empleo, lo hacen en su propia provincia, mientras que un 7,1 por ciento lo hace en otra provincia de Castilla y León.