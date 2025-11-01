La MODA y Leiva rinden homenaje a ‘El Chava’ Jiménez con una canción grabada en El Barraco que ya es un himno

Carlos Sastre, campeón del Tour de Francia 2008 y cuñado del ciclista homenajeado, es protagonista del vídeo Youtube

Han pasado más de veinte años desde la muerte de José María ‘El Chava’ Jiménez, pero su recuerdo sigue vivo en cada puerto de montaña y en la memoria de los aficionados al ciclismo.

El Chava dejó muchos amigos y muchos recuerdos. Por eso, su talento en las subidas han inspirado a la banda burgalesa La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) y a Leiva, que acaban de estrenar ‘Subiendo como el Chava Jiménez’, un emotivo homenaje al corredor de El Barraco (Ávila).

El tema, incluido en el nuevo disco de La M.O.D.A., San Felices, nace del encuentro entre dos mundos musicales, el folk y el rock burgalés del septeto y la sensibilidad lírica del artista madrileño.

Juntos han dado forma a una canción que habla de esfuerzo, memoria y superación, y que se ha convertido en una canción de moda y ya casi de culto para el mundo del ciclismo.

“Voy subiendo como el Chava Jiménez, hay montañas que te enseñan quién eres, cueste lo que cueste, aprieto los dientes...”

El videoclip, grabado íntegramente en El Barraco, refuerza ese vínculo emocional con Castilla y León.

En él aparece Carlos Sastre, campeón del Tour de Francia 2008 y cuñado del ciclista homenajeado, que simboliza la continuidad de una saga deportiva profundamente arraigada en la tierra abulense.

La elección del escenario no es casual. El Barraco, situado en el corazón de la provincia de Ávila, es cuna de grandes ciclistas. Desde allí, el recuerdo del Chava sigue inspirando a generaciones que ven en su figura la mezcla perfecta entre talento, pasión y rebeldía.

Nacido en 1971, José María “El Chava” Jiménez fue uno de los escaladores más carismáticos del pelotón español.

Ganó nueve etapas en la Vuelta a España y cuatro veces el maillot de la montaña, además de participar en el Giro y el Tour. Su estilo agresivo y su personalidad imprevisible lo convirtieron en un ídolo popular antes de su prematura muerte en 2003, a los 32 años.

La canción no solo recuerda sus gestas deportivas, sino también su humanidad, su manera de entender la vida “cueste lo que cueste”, como repite el estribillo.

Un canto a la resiliencia

En palabras de los propios artistas, “Subiendo como el Chava Jiménez” es un canto a la resiliencia, a seguir pedaleando incluso cuando la cuesta se hace larga:

“La cuesta se hace larga, más de lo que debería, pero miro hacia adelante, como a ti te gustaría.”

Burgos y Ávila se dan la mano en una colaboración que es un homenaje a todo aquel que sube montañas al ritmo del corazón.