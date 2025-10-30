José Antonio Maldonado, meteorólogo: "Un río de humedad alimentará fuertes lluvias en Castilla y León"

Imagen del río atmosférico que afectará a Castilla y León a partir de este viernes y, en el círculo, el meteorólogo José Antonio Maldonado Meteored

Un nuevo frente atlántico afectará en los próximos días a Castilla y León, que verá como un río de humedad alimentará fuertes y abundantes lluvias en la Comunidad y descenderá las mínimas a valores cercanos a los 0ºC en las capitales de provincias, según el director de Meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado.

Tras los episodios provocados por un río atmosférico en la zona sur de nuestro país, con lluvias intensas que provocaron inundaciones y destrozos en algunos territorios, justo en el primer aniversario de la trágica dana de Valencia, este experto avisa de que el foco se ha trasladado a Baleares y, además, pronto llegará un frente procedente del Atlántico.

Este provocará aumento de la nubosidad por el noroeste gallego, desplazando las lluvias hacia Asturias y el norte de Castilla y León. También se vivirá un descenso de las temperaturas, especialmente en la vertiente atlántica.

Será a partir de este viernes cuando el frente comenzará a tener más protagonismo en el interior, centrándose en Castilla y León. Se espera, según Maldonado, que las lluvias sean fuertes y abundantes en el oeste de Castilla y León.

Tras el paso de este frente, uno nuevo se adentrará de nuevo por el noroeste peninsular. Este río de humedad alimentará las precipitaciones que serán localmente persistentes en Castilla y León, con la previsión de que las zonas orográficamente expuestas experimenten acumulados significativos.

Durante la mañana del sábado, el frente continuará provocando chubascos en la zona noroeste, para dar paso a grandes claros en la zona y nubosidad en el resto de la Península con precipitaciones en algunas zonas por la tarde.

A partir de la segunda mitad del fin de semana, las temperaturas sufrirán un importante descenso provocado por una cuña de altas presiones que entrará por el oeste.

Aunque la nubosidad irá en descenso, las temperaturas bajarán notablemente de forma generalizada y especialmente las mínimas en Castilla y León, según ha avanzado el meteorólogo.

En concreto, avisa de que los valores más bajos en las capitales de provincia de la Comunidad rondarán los 0ºC.