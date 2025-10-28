El chef segoviano Jorge Asenjo, mejor cocinero de caza de España: 3.000 euros y un menú de lujo

Jorge Asenjo con el premio Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El chef Jorge Asenjo, jefe de cocina del Restaurante Barro, en Ávila, con una estrella Michelin y una Verde, ha ganado el Concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza 2025, que se ha celebrado este 22 de octubre en Almagro y que ha reunido a más de 250 asistentes que han puesto en valor la cocina de caza.

Tras las pruebas de los seis participantes y la valoración del jurado, Jorge Asenjo, del Restaurante Barro, en Ávila, se ha alzado con el título al Mejor Cocinero de Carne de Caza de España recibiendo 3.000 euros como premio de manos de la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Sonia González, el presidente de Asiccaza, José María Gallardo y el chef toledano, Iván Cerdeño.

El cocinero ganador ha preparado un menú compuesto por un aperitivo a base de escabeche de conejo con cobertura de manteca y ensalada de hierbas silvestres de temporada con aceite de piña verde y vinagre de escaramujos; como plato libre pasta de rillette de pato azulón; y el plato de caza mayor “ciervo, bellota y trufa”.

Además del primer premio, Jorge Asenjo se ha alzado también con los tres galardones especiales, cada uno valorado en 1.000 euros en productos de carne de caza.

En este sentido, Jaime Hurtado, gerente de Asiccaza; Patricia Saldaña, diputada provincial; y Belén García Castro le han entregado el galardón al mejor aperitivo.

El premio al mejor plato libre ha sido concedido por Jesús Santacruz Moreno, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almagro y el cocinero José Antonio Medina; y el correspondiente al mejor plato de caza mayor, por Florencio Rodríguez, director de Venari; la periodista Julia Pérez; y la portavoz del Gobierno de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Rocío Zarco.

Los finalistas, seleccionados entre unas 40 candidaturas, representan el talento y la diversidad de la cocina actual. A tal efecto han participado también en el certamen Paula Gutiérrez (restaurante Víctor Gutiérrez, Salamanca), con una estrella Michelin y dos soles Repsol.

Beñat Ormaetxea (restaurante Jauregibarria, Amorebieta-Etxano), con un sol Repsol y recomendado en la Guía Michelin; Roger Julián (Simposio Restaurante, Valencia), recomendado en las guías Michelin y Repsol; Nacho Rojo (restaurante Onírica, Burgos); y Taigoro Suzuki (i+T Restaurante, Salamanca), mencionado en la Guía Michelin 2025.