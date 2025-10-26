Protestas por el soterramiento en San Andrés, la integración del Feve y el Lexit reciben a Sánchez a su llegada a León

Dos protestas por infraestructuras y otra a favor de la autonomía leonesa recibieron hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a León para clausurar junto al secretario general autonómico y candidato a la Presidencia, Carlos Martínez, las jornadas 'Atrévete a construir futuro en Castilla y León'.

Por un lado, la plataforma que reclama el soterramiento ferroviario en San Andrés del Rabanedo, cuyo portavoz, José Carlos Lozano, recordó que el proyecto se aprobó en 2004, pero no se llegó a ejecutar. “Es lo que le venimos a exigir a Pedro Sánchez.

Es el proyecto que tienen que sacar y que tienen que financiar, no dejarlo en los cajones”, reclamó antes de recalcar que los vecinos no van a consentir que la pasarela que se va a retirar de Trobajo del Camino se quede en el municipio.

“Ya está bien que Adif siga parcheando y poniendo túneles y ascensores que no funcionan desde el primer día”, remarcó y añadió que es “una vergüenza que tengamos el Centro de Referencia Estatal de graves discapacidades del otro lado de la vía y tengan que ir hasta San Andrés o hasta Trobajo para poder pasar esas vías del tren”.

“No queremos que el municipio se parta en dos y tengamos un gueto porque es lo que acabaríamos haciendo. Si consentimos la trinchera que quieren hacer, estamos perdidos”, concluyó.

También la plataforma que exige la integración de Feve y la llegada del tren a la capital se acercó al Palacio de Exposiciones para trasladar su reivindicación. “La gente está abandonando el tren porque no le sirve, porque no le sirve como está.

Y esto es una situación que lleva 14 años; la gente abandona el tren y los que lo usan están sufriendo. Ya está bien. No hay ninguna solución, estamos en el mismo lugar que hace 14 años, sin ningún plan”, lamentó el portavoz, Manuel Urueña.

El mensaje regionalista de Conceyu País Llionés completó la terna de protestas para reclamar, una vez más, una autonomía para la provincia leonesa y posteriormente para toda la Región Leonesa, según remarcó Ismael González. “Todos los parámetros sociales, socioeconómicos dicen que estamos de los últimos de España y de Europa. Simplemente queremos que nos concedan la autonomía a León. Estamos en la UCI”, subrayó.