El plan de IU para hacer accesible la vivienda: un parque público y alquileres máximos del 30% del salario

Izquierda Unida ha presentado un plan de choque para afrontar el problema de acceso a la vivienda en Castilla y León. Un documento en el que proponen medidas para que "una mayoría social" pueda acceder a un bien de primera necesidad.

El plan se basa en la creación de un parque público de vivienda que ponga a disposición de todo tipo de familias la compra o el alquiler de un inmueble. Entre las propuestas está que el nuevo parque de vivienda pública se componga en su totalidad por vivienda protegida destinada al alquiler.

Incluye que se establezcan dos categorías de viviendas de titularidad pública. La vivienda social estaría disponible para familias consideradas vulnerables. El otro tipo sería la vivienda asequible. Accesible para la población en general, pero con un tope máximo del precio del alquiler. La mensualidad no podría superar el 30% de los ingresos que tenga el hogar. Incluiría el coste de los suministros considerados básicos.

Para crear este parque público IU recurriría a las viviendas vacías. Se nutriría de estos inmuebles mediante retracto con descuento. La administración regional compraría las casas en venta de grandes operadores y también incorporaría viviendas de la Sareb. IU propone además la expropiación de edificios en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.

Por último, este documento propone recuperar viviendas y suelo en medio rural como fórmula para fijar población en los pueblos. No se plantearía la construcción de vivienda nueva excepto en las zonas en las que se demuestre que es realmente necesario.

Con este plan IU asegura que se corregiría la política del PP y PSOE que consideran tratan la vivienda como "un objeto de especulación". Una propuesta que redefine el concepto de vivienda pública con el objetivo de fomentar "su uso y no la extracción de rentas”.