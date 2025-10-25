Martínez tiende la mano al PP para negociar de forma "seria" los presupuestos e insiste en que gobierne la lista más votada

El PSOE ha inaugurado, en la mañana de este sábado 25 de octubre, las Jornadas ‘Atrévete a construir futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León’ en un evento que se desarrolla en León, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, tanto hoy, como este domingo, 26 del mismo mes.

En el acto de inauguración que ha tenido lugar a eso de las 11:00 horas, han intervenido Javier Alfonso Cendón, diputado y secretario general del PSOE de León, además de Rebeca Torró, la secretaria de Organización de los socialistas y Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta.

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, tendió hoy la mano al Partido Popular para negociar de forma “rigurosa y seria” los presupuestos de la Comunidad.

A la vez que reiteró su ofrecimiento al PP para alcanzar un acuerdo que permita, tras los próximos comicios autonómicos, gobernar a la lista más votada.

Cambio tras 38 años de “desidia”

Carlos Martínez ha querido dar las gracias a su partido por la confianza y ha valorado la “actitud valiente” del PSOE en “su posición en el conflicto de Gaza” y ha llamado a “la alianza para “dar batalla al autoritarismo” apuntando que “Castilla y León tiene que formar parte de ello”.

“León es tierra socialista con mayúsculas. Cada día estoy más orgulloso de ser secretario general del PSOE de Castilla y León. Cada día me identifico más con las nueve provincias. No se resignen a cambiar. A dar el cambio a 38 años de gobierno y desidia del PP con el que no vamos a ninguna parte”, ha apuntado Martínez.

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha tildado de “caducas las políticas” de estos 38 años y ha apostado por “construir un futuro propio para Castilla y León sin mirar a otras Comunidades” en un proyecto “con pilares sólidos que están armando”.

“Contraponemos este modelo caducado del PP. Ahora, de tanto llamarle vago, Mañueco presenta presupuestos que no nos valen, pero queremos tener unos para cuando entremos al Gobierno”, ha señalado.

“Vamos a volver a reiterar nuestra mano tendida al trabajo, nuestra mano tendida a la responsabilidad, nuestra mano tendida para de forma seria y rigurosa constituir una mesa de trabajo y fijar unos planteamientos claros y una estrategia de ordenación del territorio y de planificación de los servicios, de los derechos, de la movilidad y de la competitividad territorial que necesita cada una de las nueve provincias y cada una de las comarcas”, aseguró Martínez.

En este sentido, indicó que debe ser un proyecto colectivo y no de carácter provincial. Así, apuntó que la movilidad tiene que ser transversal para todas las provincias y la cobertura sanitaria “verdaderamente universal”. “Por eso hablo de rigor, por eso hablo de seriedad, por eso hablo de disposición, por eso hablo que vamos a ejercer de gobierno aun estando en oposición”, sentenció.

Que gobierne la lista más votada en Castilla y León

“Volvemos a hacer el ofrecimiento para que gobierne la lista más votada en Castilla y León. Nosotros seguimos poniendo sobre la mesa esta oferta. Si hay acuerdo entre los dos grandes partidos así será ante un miedo que atenaza a Mañueco”, ha afirmado Martínez.

El socialista apuesta por “fijar planteamientos de ordenación territorial, de derechos y movilidad con las nueve provincias en su conjunto y no de forma individual”, apostando por la Sanidad y “sin cerrar consultorios en pequeñas localidades”.

“Esta legislatura ha servido para poco en Castilla y León. Hemos sido el laboratorio de la extrema derecha y la derecha para que se mimeticen. El “don cómodo ha estado a gusto, e incluso se ha quedado con consejeros y directores generales tras la marcha de Vox. Tensionemos al PP para poner la mirada lejos y trabajar cerca. Desde el terruño y pisando el suelo. Así somos imparables. Vamos a por ellos, compañeros”, ha finalizado Carlos Martínez.

“El PP tiene las horas contadas”

“El PP tiene las horas contadas. En 2026, esta tierra tendrá un nuevo presidente en la Junta de Castilla y León que va a ser Carlos Martínez. No hay nadie mejor que tú para terminar con 38 años de gobierno del PP, del recorte y del abandono”, ha afirmado Rebeca Torró.

La secretaria de organización de los socialistas ha cerrado filas en torno al candidato a la Junta para nuestra Comunidad haciendo mención a ese “alcalde para Castilla y León” y afirmando que ella “también viene de la política municipal”.

“Carlos dará esa cercanía y esa experiencia de la política municipal. Ese trato de tú a tú. La empatía con los vecinos, de lo local a lo global, de la baldosa que se rompe en la ciudad a la lucha contra la emergencia climática. Pensar en lo grande y cuidar lo pequeño para ser el presidente de los castellanos y leoneses”, ha afirmado.

Torró ha acusado a Mañueco de estar “entregado a la ultraderecha de Vox” para “recortar y retroceder en libertades” y ha criticado duramente la gestión del presidente durante los incendios.

“Mañueco no estuvo en los incendios. Solo para embarrar. Cuando vienen mal dadas nunca están y luego echan balones fuera. Se vio también con Ayuso en la pandemia y los 7.291 muertos en las residencias. Las 229 víctimas de la cana con Mazón o los fallos en los cribados del cáncer con Bonilla en Andalucía”, ha añadido.

Torró ha acusado a Mañueco de “mantener parados recursos del Gobierno en los incendios” mientras “pedía más medios a Sánchez”.

“Feijóo habla de lapsus. Es infame lo que está dispuesto a enfangar el PP. Como ayer con el jimerito en el Consejo Interterritorial de Sanidad, con esa espantada en la que dejaron dos millones de euros sin repartir para vigilar el cáncer”, ha apuntado.

Torró ha señalado que “la mezquindad del PP no tiene límites” y que el suyo es “un modelo criminal que recorta” apuntando que “la mala política mata y la buena salva vidas”.

“Importa quién está en el Gobierno”

“Importa quién está en los Gobierno. Nos dejaremos la piel para que Carlos Martínez sea el próximo presidente de la Junta. Para que la gente recupere derechos y esperanza. Será de la mano de Carlos”, ha defendido la secretaria de Organización de los socialistas.

Torró ha señalado que antes de los incendios “nadie sabía quién era Mañueco” y que “su gestión fue nefasta” ya que en los “peores momentos abandonó a su gente sin estar a la altura”.

“Esta Comunidad tiene un gran horizonte de oportunidades. Carlos, de tu mano, vas a hacer de Castilla y León una región puntera a la altura de lo que la gente merece”, ha finalizado.

“El problema de León y Castilla y León se llama Partido Popular”

“León es una tierra con mucha historia. De gente que ha trabajado con humildad y ha aportado, con su granito de arena, lo mejor para el desarrollo industrial del país. Gente que quiere construir un futuro. El de León está marcado por grandes socialistas, tierra de presidentes como Zapatero para el desarrollo y progreso de esta tierra y del país”, ha afirmado Javier Alfonso Cendón.

El diputado y secretario general del PSOE de León ha señalado que “el problema de León y de Castilla y León se llama Partido Popular” porque “no tenemos un Gobierno, sino un desgobierno, un PP que no tiene proyecto futuro”, ha añadido.

“El PSOE tiene al mejor, a Carlos Martínez, un compañero comprometido con León y con Castilla y León. Tenemos el cambio y se va a producir muy pronto. Vamos a ganar y Carlos Martínez va a llegar a la Presidencia de la Junta de Castilla y León”, ha afirmado Cendón.

El secretario general DEL PSOE de León ha apuntado que el PP “está acosado judicialmente por la Trama Eólica” en el que es “el caso de corrupción más grave, con 78 millones en mordidas” y por eso “están preocupados”.

“Todos los avances en León han venido de la mano de Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez. Sánchez con soluciones y el PP con recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Se vio con la gestión de Juan Carlos Suárez Quiñones en la gestión de los incendios con 100.000 hectáreas quemadas en León”, ha finalizado.