Castilla y León sí remitirá los datos de cribados al Ministerio de Sanidad pero dentro de los "márgenes pactados"

La Junta de Castilla y León ha confirmado hoy que la Comunidad remitirá al Ministerio de Sanidad los datos sobre cribados en los términos acordados por la ponencia sobre esta materia existente en la Comisión de Salud Pública, “en los márgenes pactados” dentro del Consejo Interterritorial de Salud.

Lo hará una vez que el Gobierno central ponga en marcha la herramienta informática acordada para tal fin, tal y como ha confirmado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. “Vamos a enviar esos datos”, ha confirmado.

Además, ha señalado que cumplirán con los plazos establecidos por este órgano integrado por responsables del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

Esta actitud contradice lo anunciado por las comunidades autónomas gobernadas por el PP que anunciaron que no enviarían los datos basándose en “la exclusividad competencial” del Ministerio. Castilla y León dice que sí, pero con matices.

Vázquez ha recordado que en una de las comisiones del Consejo Interterritorial, en el marco de la ponencia de cribados dependiente de la Comisión de Salud Pública, se elaboró un documento en el que se consensuaron los indicadores y se aprobó que el Ministerio facilitaría a las comunidades autónomas una herramienta informática para registrar los datos.

Fernández Carriedo ha fijado la posición de la Junta de Castilla y León después de que el Ministerio de Mónica García solicitara datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix a las comunidades, tras conocerse fallos en la comunicación de los resultados y el seguimiento de algunos casos en Andalucía.

Según lo acordado, la recogida comenzaría en 2025 y la carga de información se realizaría entre los meses de enero y marzo del año siguiente.

Sin embargo, el consejero ha denunciado que el Ministerio “ha cambiado las reglas del juego” al exigir ahora la entrega de datos correspondientes a los últimos cinco años, según recoge Ical.

“Sin contar con las comunidades autónomas, intenta modificar los indicadores acordados y pide datos de cinco años atrás. Algo irrealizable porque habría que recogerlos uno a uno. Una vez más el Ministerio se salta un acuerdo a la torera, lo que demuestra claramente lo poco que le importa”, reprochó el titular de Sanidad.

Vázquez consideró que el Ministerio debería haber convocado a las comunidades para recabar su consenso antes de modificar los criterios. “Todo lo demás me parece una utilización absolutamente partidista de un órgano muy importante en la coordinación del sistema sanitario”, subrayó.

El consejero realizó estas declaraciones durante la inauguración de las III Jornadas Internacionales de Investigación en Enfermería, organizadas por el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, el Colegio de Enfermería de Soria y la Fundación Index.

Indicadores de Sanidad

Por otro lado, la Consejería de Sanidad de la Junta reclamó al Ministerio de Sanidad la rectificación inmediata de varios indicadores clave del Sistema Nacional de Salud referidos a la valoración de la sanidad pública en la Comunidad, publicados de manera errónea en la web ministerial Inclasns y que ofrecen una imagen “distorsionada de la realidad asistencial y de la calidad del sistema de salud castellano y leonés”.

Estos errores, según el Servicio de Estudios y Estadística, afectan a la fiabilidad de los resultados y pueden tener repercusiones en la interpretación y toma de decisiones.

En concreto, se ha pedido al Ministerio de Sanidad que rectifique los datos referidos en primer lugar al 'Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público', tabla en la que Castilla y León pasa del puesto 2, que es donde está realmente en el último Barómetro Sanitario publicado, al puesto 16 de la lista, que es lo que aparece por error en los indicadores.

En segundo lugar, hay que corregir el dato relativo a 'Satisfacción media de los ciudadanos con la información recibida en la consulta del médico de familia sobre su problema de salud', en el que se sitúa a Castilla y León en el puesto 14, cuando en el Barómetro Sanitario su lugar correcto es el 8.

El tercer dato que hay que corregir es el relacionado con la 'Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico de familia de la sanidad pública', cuadro en el que el Ministerio ha situado a Castilla y León en el puesto 18 -que ocupa otra comunidad autónoma- cuando la realidad es que le corresponde el 9, según el último Barómetro Sanitario.

Y en cuarto lugar, se ha pedido al Ministerio de Sanidad la corrección del dato referido a 'Valoración positiva de la atención recibida en las consultas del médico especialista de la sanidad pública', ya que el error detectado ubica a la Comunidad en el puesto 18, cuando su sitio real, según las encuestas nacionales de satisfacción, es el 6.