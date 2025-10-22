La ciclogénesis explosiva Benjamín entra en Castilla y León: seis provincias en alerta amarilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles, 22 de octubre, el aviso amarillo por viento en seis provincias de Castilla y León ante la llegada de la ciclogénesis explosiva Benjamín.

Está afectando a buena parte del norte peninsular. Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora se encuentran bajo alerta por rachas que podrán alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora, especialmente en zonas de montaña y en la meseta norte.

Los avisos se concentran en la cordillera Cantábrica de Burgos, León y Palencia, así como en el norte y la vertiente ibérica burgalesa, la meseta de León, Zamora, Valladolid, Burgos y Palencia, y en la comarca de Sanabria, en Zamora.

Durante esta jornada se espera un cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y dispersas, más persistentes en el extremo noroccidental. No se descartan brumas y bancos de niebla en zonas altas.

Las temperaturas apenas variarán, mientras que el viento del oeste y suroeste soplará con intensidad, con rachas fuertes o muy fuertes al final del día, sobre todo en el noroeste de la comunidad.

Habla el experto

Según el meteorólogo Samuel Biener, de Meteored, España continúa bajo la influencia de una serie de frentes atlánticos que comenzaron a llegar el pasado domingo.

“El chorro polar se ha intensificado y ha favorecido un amplio centro de bajas presiones entre las islas británicas y Escandinavia, junto con una borrasca fría aislada al oeste de Azores”, explica Biener. “Esta situación canaliza un río de humedad desde el Atlántico que reactivará las lluvias en varias provincias”.

La ciclogénesis explosiva Benjamín se ha formado precisamente por esa intensificación súbita del centro de bajas presiones, un fenómeno que provoca un descenso de más de 20 hPa en 24 horas, generando una borrasca muy profunda.

Este tipo de sistemas suele traer precipitaciones intensas, vientos huracanados y fuerte oleaje, especialmente en el norte y noroeste peninsular.

En las próximas horas, se espera que el viento siga ganando fuerza, con rachas que podrían superar los 100 km/h en zonas de montaña de León y Palencia, así como en puntos elevados de Zamora y Burgos.

La Aemet recomienda extremar la precaución, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y retirar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento.