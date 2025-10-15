Recurren la orden que permite la extracción de madera quemada en los incendios de CyL: "Agrava los daños"

Ecologistas en Acción ha anunciado que ha presentado un recurso de reposición contra la orden de la Junta de Castilla y León que autoriza la extracción de madera quemada en las zonas que se han visto afectadas por los incendios forestales este pasado verano. La formación denuncia que "detrás del discurso de prevención de plagas se esconde una operación de aprovechamiento forestal que agrava los daños".

En este sentido, han reivindicado que "no se puede restaurar un bosque arrasando lo que queda de él" ya que con esta iniciativa se "compromete la recuperación natural". El recurso presentado es contra la Orden MAV/1018/2025, de 15 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Según el comunicado remitido a los medios de comunicación, la organización cree que la medida "no responde a criterios científicos ni ecológicos" y que su "verdadera finalidad es facilitar la explotación económica de la madera, más que prevenir plagas forestales", según argumenta la Junta.

De esta forma, recuerdan que la corta y extracción masiva de árboles tras producirse un incendio crea una "perturbación añadida que agrava los impactos ecológicos, aumentando la erosión del suelo y destruyendo hábitats clave para la biodiversidad".

Así, quieren incidir en que los árboles muertos "cumplen funciones esenciales" en los ecosistemas como "fuente de alimento y refugio para una gran variedad de especies", contribuyen al reciclado de nutrientes y a la fertilidad del suelo, ayudan a reducir la erosión y mantener la humedad, y facilitan la regeneración natural mediante la dispersión de semillas y la protección frente a depredadores.

Igualmente, aseguran que distintos estudios científicos "demuestran que los escarabajos del género Ips (como Ips sexdantatus), señalados como justificación de la orden, no se alimentan de árboles muertos, por lo que la extracción de la madera no evita la aparición de plagas".

"La naturaleza tiene su propio ritmo de recuperación. Intervenir con maquinaria pesada y talas masivas solo acelera la degradación del suelo y destruye procesos naturales que regeneran el ecosistema", insisten en Ecologistas en Acción.

Además, aseguran que la orden recurrida "ignora las recomendaciones de la Estrategia del Suelo, la Estrategia Forestal y la Estrategia de Biodiversidad" impulsadas por la Unión Europea (UE).

Por lo que, a su juicio, desde la Junta se deberían "promover medidas de mitigación post-incendio que protejan el suelo y favorezcan la regeneración natural, en lugar de apostar por la tala y el arrastre de madera quemada".

Por todo ello, abogan por una nueva normativa cuyo objetivo principal sea la "protección del suelo, la biodiversidad y la recuperación natural", que esté basada en el "conocimiento científico y en las condiciones específicas de cada incendio" y que "evite actuaciones con fines especulativos y reduzca la presión humana sobre los ecosistemas afectados".