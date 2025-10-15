El presidente del PP catalán desvela en Valladolid los "errores estructurales que han lastrado a su partido en Cataluña"

Valladolid será mañana jueves, 16 de octubre, escenario de la presentación del libro 'A calzón quitao', del presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández.

La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en el Hotel AC Recoletos de la capital pucelana, junto al exdiputado y exsecretario de Estado Miguel Ángel Cortés.

En este libro, Fernández ofrece "un análisis valiente y sin concesiones" sobre la política catalana y su repercusión en toda España, según la editora. Con un estilo directo y sin eufemismos, el politólogo tarraconense de 1976 aborda los "errores estructurales que han lastrado a su partido en Cataluña" y la estrategia del nacionalismo independentista para debilitar la unidad democrática del país.

El autor recorre su trayectoria política desde concejal en el Ayuntamiento de Tarragona hasta diputado del Congreso y del Parlament catalán, explicando cómo el procés se ha extendido al resto de España a través de las alianzas del Gobierno de Pedro Sánchez. También analiza las "estrategias fallidas del Partido Popular en Cataluña" y plantea "una alternativa real para fortalecer el constitucionalismo".

A calzón quitao, editado por La Esfera y ya en su segunda edición, se presenta como un "llamamiento urgente a la acción política" y un testimonio imprescindible para comprender la política española contemporánea y el futuro del centroderecha en España.