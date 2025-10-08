La exviceconsejera Begoña Hernández asegura desconocer la participación de Delgado en la adjudicación de parques

La exviceconsejera de Economía Begoña Hernández junto al exconsejero de Economía fallecido Tomás Villanueva en una foto de 2013. Miriam Chacón Ical

El macrojuicio por el mayor episodio de corrupción en Castilla y León ha acogido este miércoles una nueva sesión por la conocida como trama eólica. En esta ocasión, ha sido la exviceconsejera de Economía de la Junta entre 2007 y 2015, Begoña Hernández, la encargada de declarar como testigo ante el juez y lo ha hecho por videoconferencia.

Una sesión en la que Hernández se ha limitado a asegurar que desconocía el papel de su antecesor y principal acusado de la trama, Rafael Delgado, en la adjudicación de los parques eólicos en la Comunidad. La exviceconsejera ha garantizado, a preguntas del fiscal Anticorrupción, no saber si Delgado intervino directamente en esta cuestión.

Asimismo, ha defendido que su propia labor como viceconsejera se limitaba "exclusivamente" a la firma en el final de un acto administrativo que previamente estaba autorizado por los servicios jurídicos y la Dirección General.

De la misma forma, Hernández ha asegurado desconocer que existiera una directriz para autorizar solo a los parques eólicos con accionariado de empresas de Castilla y León y que esto nunca lo habló con Delgado.

Durante la sesión también se le ha preguntado por la negativa a la autorización de un parque en Paredes de Nava (Palencia) impulsado por una empresa de cuyo accionariado formaba parte Cronos, empresa en la que participaban los hermanos Esgueva, pero, sin embargo, ha señalado que fue porque es "probable que tuviera algún problema técnico".

También ha garantizado que ella "no sabía quiénes eran los promotores de los parques ni quiénes los impulsaban" y que no protagonizaba "ningún contacto previo" en los despachos de los procedimientos.

Unas afirmaciones que contrastan con las declaraciones este pasado martes del exdirector general del Ente Regional de la Energía (EREN) y exdirector general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, que apuntó que Begoña Hernández no autorizó los parques porque descubrió la presencia de los hermanos Esgueva en el accionariado, implicados en el ya conocido por aquel entonces caso de la Perla Negra.

Asimismo, González Mantero aseguró ante el juez el pasado lunes que el por aquel entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, hoy fallecido, y la propia Begoña Hernández comenzaron a sospechar de las actividades de Delegado en 2009 y, entonces, el consejero "lo apartó".

Durante su declaración, Begoña Hernández ha afirmado también no recordar la imposición de ninguna tasa por expediente por la Junta y ha subrayado que no retrasó ni adelantó ningún proyecto.

De la misma forma, la exviceconsejera ha insistido en que Delgado no se comunicó en ningún momento durante el cambio en el puesto porque "no había un traspaso formal como tal". "Accedías a la función e ibas tratando los asuntos que tenían ya tracto en este momento y a través de los servicios de las direcciones generales", ha precisado.

Preguntada sobre si había hablado con Delgado sobre la adjudicación de los parques, Hernández ha subrayado que "no porque era la Dirección General de Energía la que se encargaba de la tramitación".

Tras Begoña Hernández, ha sido el turno del exjefe de departamento de Energía Renovable del EREN, Rafael Ayuste Cupido, entre 2000 y 2009, quien consideró "lógica" que existiera una centralización de la toma de decisiones y de la instrucción por la que se establecía la avocación administrativa para autorizar los parques, un trámite en manos del viceconsejero de Economía.

No obstante, ha reconocido que fue entre finales de 2004 y 2005 cuando se produjo un "cambio de criterio" y se marcó que debía facilitarse la tramitación de los parques en los que apareciesen empresas regionales en el accionariado, siendo la empresa vehicular Iberdrola.

En este sentido, ha apuntado que tanto él como González Mantero comunicaron este cambio de criterio a los promotores, pero siempre aclarando que "no era una idea nuestra".

Por otro lado, tras ser preguntado por el presidente del tribunal, Ayuste Cupido ha garantizado que la competencia por evacuación se trataba de un trámite inexistente, tal y como señaló también González Mantero, que apuntó que era una mera excusa ideada por Delgado para paralizar los parques que no admitían a los socios locales.