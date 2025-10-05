Mañueco: "Guillermo Fernández Vara era una gran persona, siempre comprometida con su tierra"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha trasladado este domingo su pésame por la muerte del exdirigente socialista de Extremadura Guillermo Fernández Vara (PSOE), quien ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra un cáncer de estómago.

De esta forma, Mañueco ha reconocido que quien fuera presidente de la Junta de Extremadura era "una gran persona, siempre comprometida con su tierra".

El líder de los 'populares' de Castilla y León ha señalado a través de su cuenta personal de X (antes Twitter) que lamenta "profundamente" la muerte de Fernández Vara.

A pesar de la diferencia ideológica, el presidente de Castilla y León ha subrayado que compartió "años de trabajo y diálogo" con el exlíder socialista en la comunidad vecina.

En su mensaje, el cual ha compartido acompañado de una fotografía junto al propio Fernández Vara, Mañueco ha querido además trasladar su "más sentido cariño y pésame" a la familia, amigos y compañeros del socialista.

Fernández Vara fue presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011 y 2015 y 2023. Asimismo, fue secretario general del PSOE en esta Comunidad durante 16 años.

Fue en 2023 cuando el exdirigente se apartó de la política tras revelar que padecía un tumor en el estómago por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El fallecimiento del expolítico ha propiciado una gran conmoción en la política española. Compañeros de partido y otros dirigentes del lado contrario del espectro político no han tardado en mostrar sus condolencias.

Uno de ellos ha sido el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, quien se ha mostrado "profundamente triste por la noticia".

Para el socialista soriano, Fernández Vara fue un "compañero y servidor público ejemplar". "Su serenidad, compromiso y humanidad dejan una huella imborrable en la política española", ha asegurado en redes sociales.

También se ha pronunciado la actual portavoz del PP en el Senado, la abulense Alicia García, que ha recibido la noticia con "gran tristeza".

"Más allá de la política, siempre fue un compañero con quien compartí dedicación y respeto mutuo", ha admitido también, al igual que Mañueco y Martínez, en redes sociales.