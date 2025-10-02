La Consejería de Sanidad de Castilla y León, premiada por su liderazgo en salud mental

Premio en Salud Mental a la Consejería de Sanidad de Castilla y León recoge Silvia Fernández,directora general de asistencia sanitaria y Humanización de CyL

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha recibido el Premio al Liderazgo Sanitario en la categoría de Liderazgo Institucional al mejor proyecto en Salud Mental en la III edición de los Premios ODS y Estudio de Comunicación, celebrada en la Fundación Ramón Areces de Madrid.

El reconocimiento se enmarca en un exhaustivo análisis de estrategias, planes e iniciativas impulsadas por las diferentes comunidades autónomas en ámbitos clave como Salud Mental, Salud Pública, Salud y Género, Cuidados Sociosanitarios en Cáncer, Terapias Avanzadas y Medicina de Precisión, Oncología, Enfermedades Raras y Humanización.

De este proceso se seleccionaron cinco finalistas por cada categoría, sometidos posteriormente a la deliberación de un jurado que ha otorgado los premios a las distintas CC.AA.

Los Premios al Liderazgo Sanitario se caracterizan por una metodología “rigurosa, independiente y transparente”, avalada por la votación de 10.756 médicos y un jurado integrado por 33 personalidades de organizaciones sanitarias y de pacientes, además de expertos en salud y comunicación.

Los galardones se dividen en cuatro categorías principales: Liderazgo Clínico, Liderazgo Hospitalario, Liderazgo Institucional y Premios Especiales a la Excelencia, al Compromiso Social y a la Divulgación en Salud.

En esta edición, además, el jurado concedió tres premios especiales a la Excelencia Sanitaria, el Compromiso Social y el Liderazgo en Divulgación, que distinguen a profesionales con trayectorias destacadas en el ámbito sanitario y divulgativo.

Patricia del Olmo, presidenta del Observatorio de Salud, subrayó durante el acto que “el sistema nacional sanitario español es referente a nivel internacional, gracias al gran nivel de gestión y clínico del que disponemos en nuestro país”.

En este sentido, destacó la importancia de reconocer la labor de la administración sanitaria y de los profesionales que trabajan cada día para garantizar a los pacientes “una asistencia de excelencia y eficaz”.

Por su parte, Benito Berceruelo, CEO de Estudio de Comunicación, apuntó que “la sanidad española y los médicos de nuestro país merecen el reconocimiento social”, y añadió que estos premios “reconocen el liderazgo de los mejores profesionales del sector salud, que son un ejemplo para sus compañeros y un modelo a seguir por las futuras generaciones”.