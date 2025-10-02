Comienza el traslado de menores migrantes no acompañados entre comunidades, pero sin datos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este jueves que ya se están realizando los primeros traslados de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Eso sí, no ha dado datos de cuántos ni dónde.

La medida busca aliviar la presión en territorios con mayor volumen de llegadas, como Canarias, Ceuta y Melilla, aunque desde las comunidades gobernadas por el PP ha sido muy criticado, después de saberse que la distribución será muy diferenciada.

Durante su intervención en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca, donde ha inaugurado dos másteres de educación en la Universidad de Salamanca, Rego ha apuntado que el proceso se está desarrollando con la máxima “discreción y confidencialidad” debido a la sensibilidad de tratarse de menores.

La ministra ha reconocido la complejidad de las negociaciones con las comunidades autónomas, enmarcadas en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería aprobada mediante real decreto-ley el pasado mes de mayo. “Ha exigido la coordinación y ha sido difícil ponerlo en marcha”, ha admitido.

Rego ha recordado que la aprobación de la reforma y del reglamento de acogida supuso un trabajo de año y medio.

Sin embargo, destacó que el esfuerzo empieza a dar resultados: “Ahora mismo ya estamos en condiciones de decir que se están empezando a producir los primeros traslados y confiamos en que, en principio, las noticias son positivas”.

Rechazo de la Junta

Según el reparto que se supo en agosto, a Castilla y León le corresponden 783 plazas, al aplicarse la ratio acordada de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes en todo el país. La Junta de Castilla y León ya ha mostrado su rechazo, "por ser una imposición" y reitera que lo van a recurrir, argumentándolo en tres aspectos.

Las autonomías con mayor capacidad son Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650), la Comunidad de Madrid (2.325) y la Comunidad Valenciana (1.767). En el extremo opuesto, las ciudades autónomas de Melilla (28) y Ceuta (27) se sitúan con las cifras más reducidas.