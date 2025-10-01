Castilla y León ya tiene calendario de apertura en festivos para 2026: diez domingos y fechas clave

El Consejo de Comercio de Castilla y León ha dado luz verde este miércoles al calendario de domingos y festivos de apertura autorizada para 2026, que estará compuesto por diez jornadas.

Las fechas elegidas son el 4 y el 11 de enero (Navidad y arranque de las rebajas de invierno); el 2 de abril (Jueves Santo); el 28 de junio y el 5 de julio (inicio de las rebajas de verano); el 15 de agosto (sábado, festividad de la Asunción); y el 8, 13, 20 y 27 de diciembre (campaña navideña).

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha destacado que el objetivo de este calendario es “reactivar el comercio” en los momentos “más emblemáticos” del sector, como las rebajas estivales o la Navidad.

Además, García ha señalado que las fechas se han fijado “de la mano del consenso con las distintas organizaciones” y que la Junta se compromete a publicar antes del 31 de octubre de cada año el calendario para el ejercicio siguiente.

Según ha explicado, la propuesta recoge los días que tradicionalmente generan “mayor interés comercial”, pero lo relevante es “armonizar los intereses de las grandes superficies, el pequeño comercio, el comercio de proximidad y el comercio alimentario”. “Se trata de buscar fechas que convengan a todos”, ha concluido.

Durante la reunión del Consejo de Comercio, máximo órgano consultivo en la materia, la consejera también ha presentado el balance de la estrategia de comercio minorista y rural de Castilla y León 2024-2027.

Según detalla, el plan alcanza ya un “cumplimiento prácticamente del 90% de los objetivos previstos”, con una inversión de algo más de 30 millones de euros, lo que se traduce en “buenos resultados de implementación” para el sector.