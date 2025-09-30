Especialista en derechos de usuarios revela un paso vital antes de firmar una hipoteca: “No se pueden repetir errores”

Alejandro Cano, coordinador de ADICAE en Castilla y León, posa en la sede de Valladolid

La vivienda sigue siendo el principal problema para los jóvenes en España. Y para los no tan jóvenes. Como dato, solo el 14% de los jóvenes de la Comunidad logra acceder a una vivienda. La mayoría alquila y el 39% gana menos de 1.000 euros.

Así lo destaca Alejandro Cano, coordinador de ADICAE en Castilla y León, en el marco de las jornadas informativas que la asociación de usuarios, está organizando durante estas semanas unos talleres sobre vivienda y financiación, ya que es uno de los momentos más importantes de la vida.

“Una hipoteca es el contrato financiero más importante que firmará un consumidor en toda su vida. Son 30 o 40 años de pagos, con un gran peso en intereses. Por eso lo primero es comparar mucho y no precipitarse”, recuerda Cano.

Según los organizadores de los talleres, la mayor parte de las preguntas de los asistentes giran en torno a cuestiones económicas: qué tipo de hipoteca elegir (fija, variable o mixta), cuánto conviene ahorrar antes de dar el paso, y cómo afectan los tipos de interés del Banco Central Europeo a la financiación.

Así, se recomienda no destinar más del 30-35% de los ingresos netos mensuales al pago de la hipoteca, según expertos financieros y el Banco de España, para mantener la estabilidad económica.

Sin embargo, se deben considerar también otros gastos como el ahorro para la entrada (generalmente un 20%) y los costes asociados a la compraventa (impuestos, notaría, etc.).

“Estos son aspectos que hay que tener en cuenta porque muchos jóvenes están dedicando más del 60% al alquilar o la venta y eso es una barbaridad”, detalla Cano.

Aunque la experta que ha participado en las charlas, que se pueden seguir on line o presenciales, evita recomendar un producto concreto, sí ofrece claves generales para que cada consumidor pueda decidir en función de su situación económica y familiar.

ADICAE resume en varios puntos las recomendaciones básicas para quienes estén valorando comprar una vivienda.

Hay que comparar siempre varias ofertas: "incluso dentro del mismo banco, las condiciones online pueden diferir de las presenciales", apunta También analizar las vinculaciones, ya que en su opinión, "una hipoteca aparentemente barata puede obligar a contratar seguros o productos extra que encarezcan la operación".

Asimismo, prestar atención a los avalistas. “Cada vez más jóvenes acceden a hipotecas al 100% con el respaldo de sus padres, lo que implica un riesgo elevado. Si el titular no puede pagar, la deuda recae sobre el avalista”, recuerda Cano.

Y, por supuesto, asesorarse antes de firmar, antes del momento de la verdad. Es decir, acudir a entidades de consumidores o expertos independientes antes de tomar la decisión.

Alquiler social

El portavoz de ADICAE alerta de que, aunque el crédito ahora parece accesible, “también lo estaba en la época del boom inmobiliario” y advierte de que aún se repiten "errores del pasado" y esto es "algo que hay que evitar".

La asociación insiste en la necesidad de construir más vivienda pública y de alquiler social como medida para estabilizar el mercado y facilitar la emancipación juvenil.

“Una vivienda es la base para emanciparse, formar una familia y tener un proyecto de vida propio. España tiene una de las edades de emancipación más altas de Europa y eso es un problema no solo personal, sino también económico para el país”, concluye Cano.

Este martes prosiguen las charlas en la sede de ADICAE CyL (calle General Ruiz, Pasaje de la Marquesina) bajo el tema de las novedades legislativas en cuanto al alquiler de la vivienda.

Los inquilinos y sus derechos serán los protagonistas, explicando a los asistentes las novedades legislativas recientes en materia del alquiler y en la distribución de gastos entre propietario / inquilino.

En estos talleres, ante el incremento actual de la contratación de préstamos hipotecarios, se ha abordado el coste de los productos vinculados frente a la bonificación en el tipo de interés que proporcionan (el ahorro medio por bonificación (1%) es de 65 euros al mes.

Mientras que el coste de los productos vinculados puede superar los 1.500 €/año. También se analizará la conveniencia de las hipotecas a tipo variable, fijo o mixto y la mayor transparencia que ofrece la oferta online de las hipotecas.