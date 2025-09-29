Vázquez llama "irresponsable" a Martínez por calificar de "experimental" la radioterapia en Soria: "Es sectarismo"

El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, durante la presentación de la campaña 2025-2026 contra la gripe, la Covid-19 y el VRS en Castilla y León, este lunes Rubén Cacho ICAL

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha calificado de "irresponsable" al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, después de que este criticara el ritmo "pausado y cansino" del Gobierno autonómico en materia sanitaria y calificase de "experimental" la implantación de la radioterapia en Soria.

Martínez aseguró que, 18 años después, "la radioterapia en Soria está comenzando ahora y de forma experimental a prestar las primeras asistencias" y que "en El Bierzo o en Segovia, se está practicando de forma privada". "Tan solo funciona en Ávila, que es la única en la que con fondos del Gobierno de España se ha puesto en marcha esa unidad satélite de radioterapia", afirmó.

Vázquez ha asegurado este lunes, durante la presentación de la campaña de vacunación 2025-2026 de la gripe, la Covid-19 y el VRS en la Comunidad, que las palabras del líder del PSOECyL son "enormemente irresponsables".

"Una persona que opta a la Presidencia de la Junta lo primero que debe mostrar es responsabilidad y no irresponsabilidad y debe explicarle a los trabajadores de la unidad de radioterapia de Soria por qué piensa que se está haciendo de modo experimental", ha señalado.

Además, ha asegurado que un soriano debería "alegrarse de las mejoras en su ciudad" y ha cargado contra el "sectarismo" de una persona "puesta por Sánchez". "El sectarismo le impide alegrarse de las mejoras para la población soriana y de Castilla y León, son argumentos irresponsables y vacíos que le impiden alegrarse de mejoras para la población", ha zanjado.