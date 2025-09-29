Castilla y León inicia el 1 de octubre la campaña de vacunación contra la gripe y la Covid con novedades

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, presenta la campaña de vacunación 2025-2026 de la gripe, la Covid-19 y el VRS en Castilla y León, este lunes Rubén Cacho ICAL

El próximo 14 de octubre comenzará en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, la conocida como población diana. Dos semanas antes, el 1 de octubre, lo hará con las personas institucionalizadas, los niños de entre 6 meses y 8 años y las mujeres embarazadas.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, que ha presentado importantes novedades para la campaña de este año. Por ejemplo, en esta temporada se amplía la edad de vacunación frente a la gripe en niños de hasta 8 años, cuando antes era hasta 5.

Además, la vacuna contra la Covid-19 se administrará a la población general desde los 70 años, frente a los 60 años de las campañas anteriores, y se inmunizará en los hospitales contra la bronquiolitis por VRS a los bebés nacidos desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 y, en los centros de salud, a los nacidos desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2025.

Por otro lado, en esta campaña se incluye la vacuna frente a VRS en personas institucionalizadas y residentes en centros de discapacidad así como personas pertenecientes a determinados grupos de riesgo. En total, Vázquez ha anunciado que la Junta de Castilla y León va a realizar una inversión de 18.093.717 euros en la vacunación de la población.

765.650 dosis

El titular de Sanidad ha destacado que, para la campaña 2025-2026, la Junta ha adquirido un total de 765.650 dosis de vacunas frente a la gripe, con un gasto total de 9.485.637 euros, incluida la vacuna intranasal destinada a la población infantil de 24 meses a 8 años.

A ello se suma el presupuesto de 2.825.680 euros para la adquisición de las 13.000 dosis de anticuerpo monoclonal frente a VRS para la población infantil, así como 5.782.400 euros más destinados a las 50.000 dosis frente a VRS para personas institucionalizadas.

En lo referente a la vacunación frente a la gripe, la campaña irá dirigida de manera escalonada a aquellos grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la infección por gripe y a las personas que pueden transmitirla a otras con un alto riesgo de complicaciones.

Vázquez ha señalado que el objetivo de la vacunación frente a la Covid-19 es "reforzar la protección de las personas más vulnerables" para "reducir la morbimortalidad y el impacto de esta enfermedad sobre la capacidad asistencial".

Grupos de población

Este año, las recomendaciones para gripe y Covid-19 son diferentes para determinados grupos de población diana. La vacunación frente a la gripe está recomendada para personas de 60 o más años, población infantil entre 6 meses y 8 años, personas de 9 a 59 años con condiciones de riesgo, embarazadas y personas de 5-18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.

También personal de centros sanitarios y sociosanitarios, personas que trabajan en servicios esenciales y personas que proporcionen cuidados domiciliarios y conviventes con pacientes y personal y estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios.

Por otro lado, se incluyen otros grupos de riesgo como el personal docente de cualquier nivel educativo o las personas con exposición laboral directa a nimales o a sus secreciones con el objetivo de reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino.

En el caso de la vacuna frente a la Covid-19 se recomienda la vacuna a las personas de 70 o más años, a personas con especial vulnerabilidad, a las internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas y a las personas a partir de 12 años pertenecientes a grupos de riesgo o con inmunosupresión grave.

Por otro lado, a las mujeres embarazadas y a personas de entre 6 meses y 11 años con condiciones asociadas a un aumento importante de riesgo de enfermedad grave. Además, como medida de protección personal podrá recibir la vacuna, si lo desea, el personal de centros sanitarios y sociosanitarios y los convivientes o cuidadores de personas que pertenecen a grupos de riesgo.

Fechas, citas y puntos

La campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19 de este año se iniciará en los centros de personas mayores y centros de discapacidad el 1 de octubre y continuará a partir del 14 de octubre para las personas de la población general incluidas en los grupos en los que se recomiendan las vacunas.

En el caso de las personas institucionalizadas en residencias, su vacunación se realizará por profesionales sanitarios de cada área de salud de Castilla y León, que acudirán a estas instituciones para administrar ambas vacunas, con la colaboración de los profesionales sanitarios y sociosanitarios de dichos centros.

Igualmente, se podrán vacunar a partir del 1 de octubre la población infantil y las embarazadas y el personal sanitario y sociosanitario podrá recibir ambas vacunas, recomendándose especialmente la vacunación frente a la gripe en sus centros de trabajo, a través de los servicios de salud de referencia.

Para el resto de la población diana se establecerán los lugares donde podrán vacunarse y el modo de citación en cada área de salud, de acuerdo con sus circunstancias sociales, poblacionales y sanitarias.

La cita para la vacunación podrá solicitarse desde unos días antes del 14 de octubre a través de la app Sacyl Conecta, del número de teléfono del centro de salud, del portal de Salud www.saludcastillayleon.es o presencialmente en el centro de salud.

Circulación "enormemente baja"

El consejero de Sanidad se ha referido también a los casos de Covid-19 durante este verano en la Comunidad y ha resaltado la escasa gravedad. "La Covid no se comporta como un virus estacional, circula durante todo el año, y durante este verano tras las reuniones de la gente ha habido goteo de casos pero no se comportan con la gravedad con la que se comportan al principio", ha afirmado.

Además, ha hecho hincapié en que, en este momento, la circulación de virus de la gripe en Castilla y León "es enormemente baja" y que, por ello, es "el momento adecuado" para iniciar la campaña de vacunación porque es "cuando mayor efecto va a tener epidemiológicamente sobre la población".