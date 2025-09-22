Felipe VI recibe la primera Medalla de Honor de las Cámaras de Comercio de Castilla y León: "Hay afecto"

Foto de familia del Consejo de Cámaras tras etregar a el Rey la primera Medalla de Honor con distintivo de brillantes de la institución Cedida

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León ha entregado hoy al Rey Felipe VI la primera Medalla de Honor con distintivo de brillantes de la institución.

El reconocimiento destaca su trayectoria como Monarca y simboliza el respeto y la lealtad del empresariado de la Comunidad.

La entrega tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, durante una audiencia con el pleno del Consejo.

Los representantes empresariales subrayaron el papel del Rey como embajador global de España, clave en la estabilidad política y en el impulso a la actividad empresarial e inversión.

El presidente del Consejo, Antonio Miguel Méndez Pozo, asegura que la distinción refleja “el afecto sincero de Castilla y León” y la confianza de las empresas en la labor de la Corona.

También destaca la tradición de lealtad a la monarquía en la región y el compromiso del tejido empresarial con una España unida y próspera.

“En Castilla y León practicamos sin fisuras la lealtad a la Corona, desde el pasado y mirando al futuro, y el tejido empresarial de esta Comunidad quiere hacerlo patente hoy al entregarle la primera Medalla de Honor con distintivo de brillantes que otorga el Consejo”, expresó a Su Majestad el Presidente del Consejo.