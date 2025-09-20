El PSOE de Castilla y León lanza sus primarias: Carlos Martínez conocerá el lunes si tiene rivales

El PSOE de Castilla y León ha aprobado en el Comité Autonómico celebrado este sábado en Valladolid el calendario de primarias con las que decidirá el candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas previstas para el 15 de marzo.

Desde el mediodía de este 20 de septiembre está abierto el plazo para presentar las precandidaturas. Un plazo que se prolongará hasta el próximo lunes 22 de septiembre. En ese momento conoceremos si el actual secretario general de los socialistas de Castilla y León es el único aspirante a cartel electoral.

Si no hubiera más rivales Carlos Martínez se convertiría en candidato de manera oficiosa porque todavía tendría que cumplir el trámite de reunir avales que representen entre el 6 y el 10% de los militantes socialistas en la comunidad autónoma entre el 23 y el 30 de septiembre. Martínez necesitará el apoyo de 400 a 900 militantes.

Una vez cumplidos los requisitos que exigen los estatutos si no hubiera más aspirantes el PSOE de Castilla y León podría proclamar a Carlos Martínez candidato de forma oficial el 1 de octubre.

Si se presentaran más candidatos el proceso se alarga. Todos los rivales serían proclamados oficialmente candidatos tras la presentación de los avales necesarios ese mismo 1 de octubre, día que comenzaría la pugna por las primarias.

Entre el 2 y el 10 de octubre los candidatos podrían hacer campaña entre la militancia. El calendario aprobado establece dos jornadas de votación. Una primera el 11 de octubre y una segunda el 18 de octubre si ningún aspirante hubiera logrado más del 50% de apoyo en la primera votación.

De este modo, la fecha límite para que el PSOE de Castilla y León tenga un candidato oficial a las próximas elecciones autonómicas es el 19 de octubre.

Listas provinciales

Este Comité Autonómico también ha aprobado el calendario para elegir las listas de cada una de las provincias para esta próxima cita electoral. No las conoceremos hasta vísperas de Navidad.

Las asambleas provinciales de militantes para proponer su lista de candidatos a las Cortes de Castilla y León se celebrarán entre el 1 el 14 de diciembre. La fecha límite para que las ejecutivas provinciales eleven la propuesta a la Comisión Autonómica de Listas será el 17 de diciembre.

La dirección autonómica tendría los días 18 y 19 de diciembre para cerrar lo propuesto por las provincias o introducir algún cambio. Según el calendario aprobado el 20 de diciembre se celebrará otro Comité Autonómico que tendrá como misión ratificar todas las listas definitivas de candidatos.

Carlos Martínez se presentará como número 1 de la lista de la provincia de Soria. La viceseceretaria Nuria Rubio encabezará León y la actual portavoz socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, se presentará por la provincia de Valladolid.