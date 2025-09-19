El cierre de los centros de estética Bedda afecta a Castilla y León: tratamientos a medias y empleados a la calle

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 15 de septiembre la entrada en concurso de acreedores de la empresa Bedda, propietaria de varias clínicas de depilación en distintas comunidades, entre ellas Castilla y León.

El cierre de estos centros ha dejado a numerosos clientes con tratamientos sin finalizar o bonos postoperatorios pendientes de recibir.

En el caso de Castilla y León, varios usuarios se han visto sorprendidos por el cierre repentino de las clínicas sin previo aviso. En la web de la empresa solo aparece un mensaje genérico indicando que “se encuentran haciendo mejoras”, sin acceso a más información.

Por ejemplo, hay una clínica en el centro comercial El Rosal de Ponferrada, en el centro comercial Espacio León, en Valladolid en el paseo Zorrilla, en Burgos en el Centro ubicado en el centro comercial El Mirador de Burgos.

FACUA aconseja a los clientes que reclamen el importe de los tratamientos no realizados y que conserven toda la documentación relativa a pagos y contratos. Además, si los servicios fueron abonados mediante financiación bancaria vinculada al contrato, deben dirigirse a la entidad financiera para reclamar el cese de los cobros y anular el préstamo.

La organización de consumidores recuerda que ofrece asesoramiento a los afectados y anima a todos los clientes de la cadena en Castilla y León a actuar cuanto antes para no perder sus derechos de devolución.

FACUA-Consumidores en Acción ha alertado de que los afectados disponen de un mes de plazo para comunicar sus créditos al administrador concursal ya designado. Las comunicaciones deben remitirse a la dirección postal de Garibay 21, 1º, 20004 Donostia/San Sebastián o al correo electrónico audyge@audyge.com.