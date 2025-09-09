Tarde de sustos por varios atropellos y accidentes con heridos en Castilla y León

Hasta tres atropellos y un accidente con una persona herida se han registrado en la tarde de este martes, 9 de septiembre, en varias provincias de Castilla y León que han obligado a actuar a los efectivos de Sacyl.

En Salamanca, a las 16:23 horas se recibía aviso de un atropello en la calle Tilos, a la altura del número 10.

Se daba aviso a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias que enviaban asistencia médica para atender a un menor de 10 años.

Finalmente se envió una UVI móvil que atendió al niño que no precisó de traslado a centro hospitalario.

En Zamora, a las 16:36 horas se recibía un aviso en la sala del 112 que alertaba de un accidente vial en la A-62, kilómetro 203, sentido Salamanca, en Cañizal.

Un turismo, como informaba el 112, volcaba y se informaba de que había una mujer de 53 años y una joven de 19, heridas que finalmente no fueron trasladadas al hospital.

Por su parte, en León, a las 18:50 horas, se recibía aviso de un accidente en el kilómetro 2 de la carretera Le-412 en Villaquejida.

Se producía un accidente frontal entre un todoterreno y un taxi-furgoneta. Se daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl para atender, al menos a un herido según el alertante. Un joven de 22 años con una brecha en la cabeza encima del ojo que se encontraba consciente.

En Valladolid, a las 19:23 horas de este martes, el 112 ha recibido un aviso de un atropello en Cigales, en concreto en la Avenida Valladolid.

Se informaba de que había sido atropellada una mujer de 85 años que sufría varios traumatismos. Han sido avisados tanto la Guardia Civil como Sacyl.

En Palencia, a las 19:46 horas de la tarde se recibía el aviso de un atropello en la Avenida de Campos Góticos, a la altura de la gasolinera de la Plaza de Toros.

El alertante avisaba de que un joven de entre 14 y 17 años había sido atropellado. Acudió para atender al herido el personal médico del Centro de Salud de La Puebla y una ambulancia. Se avisó también a la Policía Local y Nacional.

En Ponferrada, a las 21:00 horas, se ha recibido aviso de un accidente en la Avenida Cemba, a la altura del 172 tras una colisión.

Se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, a la Policía Local de Ponferrada y en el lugar se hallaba la Policía Nacional. Hay una herida de 21 años con heridas y dolor de espalda.