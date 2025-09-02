CSIF exige que el preacuerdo docente con la Junta se firme "cuanto antes" y denuncia el incremento de las interinidades

La presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga y el secretario de negociación del sector de Educación, Mariano González, durante la rueda de prensa de este martes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado el curso escolar 2025-2026 con la exigencia de "seguir negociando mejoras en las retribuciones salariales" del profesorado en Castilla y León, continuando el camino hacia la equiparación "con las comunidades que tienen los salarios más altos.

El sindicato ha recordado, además, que el aumento de las vacantes de interinidad en la Comunidad (hasta un 18,7%) incumple lo dictaminado por la Unión Europea, que marca como límite el 8%, y ha pedido una mejora en la planificación de las oposiciones, asegurando que las plazas no cubiertas evidencian "el escaso reconocimiento de la labor docente".

Así se han pronunciado este martes la presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga y el secretario de negociación del sector de Educación, Mariano González, durante una rueda de prensa celebrada en Valladolid con ocasión del inicio del curso 2025-2026.

CSIF ha confiado en que el "positivo" preacuerdo del 23 de julio para la mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de Castilla y León, alcanzado entre la Consejería de Educación y las cinco organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial, se firme "cuanto antes, en los próximos días".

Ese preacuerdo, que fue ratificado el pasado 28 de agosto por el Consejo de Gobierno y está pendiente de su publicación en el Bocyl, consta de 11 puntos con aspectos de mejora "largamente demandados" por el sindicato independiente y el profesorado de Castilla y León.

Incrementos retributivos

Así, se establece un incremento retributivo del cuarto y quinto sexenio que compensa al profesorado que no se ha visto beneficiado por la implantación de la carrera profesional docente. Además, se incrementa la remuneración del factor A de itinerancia para el profesorado que presta un servicio básico en el medio rural, al tener que desplazarse por varios centros de distintas localidades.

Del mismo modo, los equipos directivos de los Centros Rurales Agrupados (CRA) logran, por fin, que se reconozca la compatibilidad entre el complemento por desarrollar su labor en estos puestos singulares y las funciones directivas en esos centros.

Otras medidas suponen una mejora en la atención a la diversidad, que CSIF ha considerado "clave" en un momento en el que se registra un aumento importante de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Para ello, se van a revisar y ampliar las categorías de alumnado computables para, de esta forma, incrementar las plantillas de los equipos de Orientación Educativa y, por lo tanto, de los docentes de Orientación Educativa y Servicios a la Comunidad.

Reducción de burocracia

Hay decisiones recogidas en el preacuerdo que están vinculadas a la reivindicación generalizada de reducción de la burocracia, con medidas de simplificación de la evaluación competencial, nuevas herramientas informáticas, la creación de una Intranet docente y la dotación de personal técnico de Administración y Servicios.

Del mismo modo, los equipos directivos verán reducidas sus horas lectivas para poder dedicarse a sus múltiples funciones y tareas relacionadas con la dirección de los centros educativos, adaptando la norma a las 35 horas semanales. Por otro lado, se consigue la creación del Departamento de Economía en centros con ciclos de Administración y Gestión y/o Comercio y Marketing.

Igualmente, hay medidas que están relacionadas con el profesorado interino y la implementación de procesos informáticos de cobertura de sustituciones de forma semanal, que hará este proceso "mucho más ágil y transparente".

Además, se reconoce a los interinos como servicios prestados, quedando así reflejado en sus hojas de servicio, las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Por último, se establece que se abordarán la mejora de las licencias y permisos del personal docente.

Nuevas negociaciones

No obstante, CSIF ha recordado que el preacuerdo no supone el fin de las negociaciones y que el propio documento contempla "el compromiso de avanzar" a partir del mes de octubre en dos cuestiones que son "esenciales" para el sindicato: la reducción del horario lectivo para los docentes de más de 55 años y la compensación y mejora de la tutoría.

CSIF ha asegurado que se mantendrá "vigilante" en el cumplimiento de los distintos puntos del acuerdo. "Trabajaremos en la comisión de seguimiento para que se hagan realidad estos puntos básicos para la mejora de las condiciones laborales del profesorado y con la dotación de los recursos necesarios", ha afirmado Madurga.

Pero el sindicato no renuncia tampoco a otras reivindicaciones como la equiparación salarial con las comunidades autónomas con las retribuciones más altas, la bajada de las tasas de interinidad o nuevas convocatorias de cátedras para el profesorado de Secundaria.

Oposiciones

El sindicato independiente ha recordado que un año más, durante este verano, se han llevado a cabo oposiciones de Maestros y Secundaria y Otros Cuerpos de forma simultánea. Todo ello, ha supuesto "un esfuerzo de movilización de tribunales formados por funcionarios docentes", que durante junio y julio han tenido que examinar a los opositores, con un "enorme esfuerzo".

CSIF ha vuelto a reclamar una mejora "sustancial" de las retribuciones para quienes han trabajado y han tenido la responsabilidad en los tribunales, así como su cobro "en tiempo y forma". Además, ha denunciado que "hasta 321 plazas de 776 se han quedado sin cubrir" en Secundaria y Otros Cuerpos, más de la mitad de las plazas, un 51,68%.

El sindicato ha señalado que esto demuestra que la profesión docente "no es atractiva y sigue estancada en los recortes de 2010". "Es preciso modificar el sistema de acceso a la función pública, empezando por la actualización de los temarios y con pruebas de carácter más práctico y vinculadas a la función docente", ha señalado.

CSIF ha hecho hincapié en que "se trata de hacer atractiva la carrera docente, estabilizando las plantillas de los centros y mejorando las condiciones laborales del profesorado, dotándolos de un nivel retributivo adecuado a su esencial labor".

Interinidades

El sindicato ha mostrado su preocupación también por el cumplimiento de la reducción de la temporalidad por debajo del 8% que exige la Unión Europea ya que, para alcanzar ese objetivo, además de cubrir las 321 plazas mencionadas que han quedado vacantes en esta última convocatoria, habría que sumar las 781 jubilaciones del curso 2024-2025.

CSIF ha señalado que el porcentaje medio de interinidad del curso 2025-2026, con los datos actuales, es del 18,7%. En el Cuerpo de Maestros es del 13,5% y en los docentes de Secundaria y Otros Cuerpos alcanza el 24%.

Pese al proceso de doble oposición realizado este año, el número de vacantes de interinidad adjudicadas en todos los cuerpos para el nuevo curso 2025-2026 ha sido de 7.559, de las cuales 4.662 y 2.897 son parciales. "Son 3.495 más que en el curso 2011-2012, en el que se iniciaron los recortes, y 440 más que el curso pasado", ha señalado el sindicato.

CSIF ha rechazado la "precariedad" de determinadas plazas que ponen de manifiesto estas cifras y el "constante aumento" de la interinidad en Secundaria y Otros Cuerpos, que "curso tras curso no deja de incrementarse".

"Respecto al proceso de adjudicación de interinos, sigue habiendo un elevado número de plazas parciales que tienen doble o triple perfil, es decir, que imparten dos o más materias", ha denunciado el sindicato. Y ha hecho hincapié en que "sigue existiendo una elevada proporción de plazas en el Cuerpo de Maestros que tienen el carácter de compartido o itinerante".

Además, CSIF ha demandado que se ejecute "cuanto antes" lo establecido en el preacuerdo del 23 de julio y que todas las adjudicaciones se hagan "de forma informatizada", no telefónica ni mediante correos electrónicos, durante todo el curso, para que haya "una mayor transparencia".

Registro de incidencias

El sindicato independiente ha recordado también que ya son 12 los años consecutivos en los que ha puesto en marcha un registro de incidencias para el profesorado, que permanecerá abierto hasta fin de mes a través de la web y las redes sociales.

Se trata de un servicio de atención al docente que permite plantear cualquier problema a través de medios telemáticos. El docente será atendido inmediatamente y sus incidencias se tratarán de solucionar lo antes posible. El boletín de envío de incidencias puede encontrarse en el sitio web y las redes sociales del sindicato independiente CSIF.