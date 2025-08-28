Martínez: "En las Cortes veremos a Mañueco en su más pura esencia, con excusas y sin asumir responsabilidades"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y la vicesecretaria general, Nuria Rubio, conversan con una representante de los bomberos forestales de la Comunidad durante su reunión de este jueves

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha mostrado convencido de que este viernes, durante su comparecencia en las Cortes sobre la gestión de los incendios de este verano, se podrá ver al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "en su más pura esencia, con excusas y sin asumir responsabilidades".

Martínez ha exigido al jefe del Ejecutivo autonómico que "haga propósito de enmienda" y reconozca las reivindicaciones de los diferentes colectivos, como el de los agentes medioambientales, con los que ha mantenido un encuentro en la sede de su partido en Valladolid, para escuchar sus quejas ante la situación generada por los devastadores incendios.

El dirigente socialista ha denunciado que la situación de la Comunidad es consecuencia de la "desidia y la negligencia" de la acción del Gobierno autonómico y ha pedido que se asuman responsabilidades "al más alto nivel". "Mañueco es Mañueco. Mañana, aunque sea a rastras, tiene que acudir a rendir cuentas y asumir su responsabilidad ante su desidia", ha afirmado.

El secretario general del PSOECyL ha exigido al presidente de la Junta que pida este viernes disculpas a los vecinos y alcaldes de las poblaciones arrasadas y a los bomberos forestales.

"Es muy difícil afrontar un problema cuando no se reconoce. Ese es el mayor de los errores del Gobierno regional, la falta de reconocimiento a los medios insuficientes, a la desorganización y a la planificación insuficiente", ha afirmado.

Martínez ha asegurado que Mañueco "desprecia a su propia gente, siempre escondiéndose detrás de su consejero y del director general de Medio Ambiente o del Gobierno de España, haciendo política electoral de la mala y partidista". "Puedo esperar más bien poco de Mañueco", ha señalado.

El dirigente socialista ha asegurado que "estamos en un tiempo en el que se está agotando la paciencia de toda una autonomía, que ve cómo no se reconocen sus problemas ante cualquier crisis, como mecanismo de respuesta, algo que es absolutamente ridículo".

Iniciativas en las Cortes

Martínez ha anunciado que el Grupo Socialista comenzará a presentar iniciativas parlamentarias en septiembre para configurar todas las políticas públicas "que se requieren para afrontar la recuperación del territorio afectado por los incendios".

El líder del PSOECyL ha asegurado que esas medidas se consensuarán en una mesa sectorial con el reto de poner encima de la mesa en las Cortes "un nuevo modelo de gestión forestal, cuanto antes".

"Se ha jugado a la ruleta rusa", ha denunciado, pidiendo "poner pie en pared y tener una planificación estratégica". "Hay que abrir un capítulo de regeneración ambiental, pero también para la recuperación social y económica así como emocional de los entornos afectados", ha señalado.

Martínez ha cargado contra el "desprecio" durante años a las "reivindicaciones históricas" de los bomberos forestales por parte de la Junta y ha agradecido el trabajo de estos profesionales, garantizando que pondrán encima de la mesa sus demandas para consensuar "un nuevo modelo de gestión forestal, con un operativo público y profesional".

"Necesitamos abordar desde los trabajos silvícolas al reconocimiento de un cuerpo de bomberos profesional y público para erradicar el negocio de algunos y una gestión absolutamente integral", ha zanjado el secretario general del PSOECyL.