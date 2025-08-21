CyL pagará íntegro el alojamiento a los afectados por incendios y los 500€ también son para segundas residencias

Castilla y León vive estos días una de sus peores crisis ambientales y sociales. Los incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas en varias provincias no solo han destruido paisajes naturales y explotaciones agrícolas, sino que también han obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares de manera repentina.

En estos momentos, el 75% de todos los vecinos que han sido evacuados en las últimas dos semanas, durante esta intensa oleada de incendios que asola a la Comunidad, ya está en sus hogares (o realojados en hoteles o con familiares si han perdido su vivienda), si bien advirtió de que aún quedan evacuadas 2.504 personas en 59 localidades, de los que 567 corresponden a Zamora (once poblaciones) y, el resto, a León y Palencia.

Entre quienes lo han perdido todo y quienes esperan poder regresar, la situación se ha vuelto insostenible para muchos hogares que dependen ahora de la respuesta institucional. En este contexto, la Junta de Castilla y León ha aprobado un paquete de medidas dotado con 114 millones de euros, ampliables, para atender a las zonas afectadas.

Entre ellas, destaca la ayuda directa de 500 euros por familia evacuada, que se concederá tanto a viviendas habituales como a segundas residencias.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha explicado en rueda de prensa que el procedimiento para solicitar esta ayuda será “sencillo”. Bastará con rellenar un formulario acompañado de una declaración responsable que acredite la evacuación.

Estas subvenciones se irán aprobando y tramitando en el propio Consejo de Gobierno a medida que se presenten las solicitudes.

El paquete de medidas contempla además 5.500 euros para empresas y negocios ubicados en las zonas calcinadas, ya sea por daños directos o por pérdidas derivadas, y hasta 185.000 euros para la reconstrucción de viviendas devastadas, así como compensaciones por cosechas, ganado y otros bienes dañados.

Hoy mismo, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado el listado de 68 municipios afectados, repartidos entre las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, que podrán acceder a las ayudas. Desde la Junta advierten de que se trata de un listado “vivo”, al que se añadirán otras localidades si los incendios obligan a nuevas evacuaciones.

Alojamiento temporal

Por otra parte, el Gobierno autonómico ha incluido estas ayudas en la adenda del Acuerdo Marco de Servicios Sociales 2024-2027, con el fin de financiar de forma íntegra el alojamiento temporal de las familias que se han quedado sin vivienda. Esto implica que las entidades locales asumirán el coste total del alquiler mientras duren las obras de rehabilitación y acondicionamiento de los hogares calcinados.

"Hay personas que prefieren irse con sus familiares. Hay personas mayores o que viven solas a las que se puede habilitar una plaza en una residencia hasta que puedan retornar a su domicilio o bien el alquiler de una vivienda, residencia en algún hotel o en otra ubicación", ha afirmado.

Isabel Blanco subrayó que estas ayudas no tienen límite de renta y se destinarán a todas las familias afectadas, independientemente de su situación económica. Además, aclaró que el pago del alquiler será complementario a la ayuda directa de 500 euros para las familias evacuadas.