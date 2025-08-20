Piden al Ministerio de Trabajo investigar a empresas que niegan el permiso retribuido a empleados confinados por el fuego

Izquierda Unida Castilla y León ha reclamado que se cumpla el permiso retribuido por riesgo grave e inminente en los municipios afectados por los incendios forestales de los últimos días en la Comunidad.

La organización señala que la norma laboral contempla este derecho para quienes no puedan acudir a sus puestos de trabajo a causa de una catástrofe como las sufridas en diferentes puntos del territorio.

El permiso, aprobado por el Ministerio de Trabajo tras la DANA, está recogido en el artículo 37.3.g) del Estatuto de los Trabajadores. Establece hasta cuatro días retribuidos en caso de "imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias" debido a restricciones de las autoridades.

También en situaciones de "riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso".

Según la norma, una vez transcurridos esos cuatro días, el permiso se prolongará mientras persistan las circunstancias que lo justifican. En ese caso, la empresa puede aplicar suspensión de contrato o reducción de jornada por fuerza mayor, en los términos previstos en el artículo 47.6.

IU recuerda que en Castilla y León los incendios han provocado desalojos, confinamientos y graves problemas de movilidad. Han afectado especialmente a las provincias de León y Zamora, pero también a Palencia, Salamanca y Ávila.

La formación afirma que estas situaciones generan "riesgo por exposición al humo, riesgo inminente por la cercanía del fuego y problemas añadidos como el aislamiento y la imposibilidad de desplazarse".

La organización subraya que el confinamiento de vecinos en sus casas por la cercanía de las llamas es "una situación de riesgo grave e inminente, derivada de una catástrofe" y que justifica plenamente la aplicación del permiso retribuido.

Izquierda Unida denuncia que algunos trabajadores se han encontrado con la negativa de sus empresas a reconocer este derecho.

Según IU, estas compañías parecen considerar "más importante una jornada de trabajo que la salud del trabajador o de la trabajadora, el riesgo de que se queme su casa o tengan que desalojar a su familia mientras trabajan".

La formación asegura que pondrá en conocimiento del Ministerio de Trabajo estos casos para que actúe la Inspección de Trabajo.

"Todo ello para que proceda a investigar a aquellas empresas que no respetan la ley y el derecho de la clase trabajadora ante estas catástrofes de poner a salvo su vida, las de sus familiares y sus propiedades", advierte la organización.