La oposición empuja a Mañueco a comparecer ya en las Cortes por los incendios: "Se tienen que dar explicaciones"

Alfonso Fernández Mañueco tendrá que comparecer la semana que viene en las Cortes de Castilla y León por los incendios forestales, a pesar de que el presidente de la Junta era partidario de hacerlo en octubre una vez finalizase el periodo de riesgo extremo.

Así lo ha decidido la oposición, formada por el PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, tras la celebración de la Mesa de las Cortes y Junta de Portavoces. "Es urgente que se den explicaciones ya", ha recalcado el ex de Ciudadanos. Una idea compartida por todos, salvo por el PP.

Tras conocerse la postura de todos los grupos parlamentarios y que a Mañueco no le quedará otra que comparecer la semana que viene, el presidente ha incidido en que a pesar de que está "ahora mismo trabajando por la extinción y las ayudas", siempre está "a disposición de las Cortes". "No tengo ningún problema", ha asegurado.

De esta manera, este próximo viernes, 22 de agosto, se celebrará la Diputación Permanente donde se prevé la convocatoria de un pleno extraordinario la próxima semana para que Mañueco aborde la situación de los incendios forestales que han asolado la Comunidad durante el último mes.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha incidido en que el presidente de la Junta ha de comparecer "donde tiene que comparecer, en las Cortes, y dar explicaciones". "Son ellos y su responsabilidad y soberbia lo que nos ha traído aquí", ha resaltado la socialista.

En este sentido, ha recordado que fueron Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el PP quienes votaron en contra de una Proposición de Ley para que se crease un operativo de extinción de incendios "público, permanente y garantizado". "Justo lo contrario de lo que tenemos ahora", ha puntualizado.

Para la portavoz socialista, a Mañueco "le puede más su orgullo que lo que necesita Castilla y León" y se ha preguntado "cómo se puede tener la conciencia tranquila con lo que está pasando", después de que el presidente así lo asegurase este pasado martes ante los medios de comunicación.

Por otro lado, algunos de los portavoces como el del Grupo Mixto, Francisco Igea, han incidido en la importancia de que sea Mañueco quien comparezca ahora y no el consejero, pues este se encuentra en estos momentos al frente del operativo de extinción de incendios, muchos de ellos aún activos y en nivel 2 todavía.

"El consejero tiene que acabar su trabajo, pero el presidente tiene tiempo de comparecer. Tiene obligación de comparecer ante los representantes de los ciudadanos. Necesitan con urgencia explicaciones", ha insistido.

De igual manera, ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para un "esfuerzo de conciliación", ya que "hace falta que la Junta presente un presupuesto y llegue a un acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas". No obstante, ha adelantado que "habrá tiempo para las responsabilidades" porque han sucedido cosas "completamente incomprensibles".

Pero, en cualquier caso, ha manifestado que en caso de no alcanzar un acuerdo para el presupuesto, deberán ser los ciudadanos quienes "tendrán que decidir quién está al frente de la recuperación porque además la legislatura está en una fase terminal".

Al presupuesto también ha hecho referencia el portavoz de Vox, David Hierro, quien ha denunciado que no ha recibido ninguna llamada por parte de Mañueco ni para informar de la situación al resto de grupos ni para sacar adelante un presupuesto de emergencia.

"Hasta 2027 es probable que no haya presupuesto en Castilla y León y dice que va a sacar 100 millones para apoyar la reconstrucción o lo que haga falta. Miente constantemente", ha lamentado Hierro, quien además ha recordado que de los 48 millones presupuestados en 2022 tras los incendios de la Sierra de la Culebra únicamente se han ejecutado seis millones de euros.

Asimismo, ha cargado contra el "estado fallido de las autonomías". "La gente está comprobando como este Estado es un fracaso. Lo hemos sufrido con el Covid, con la Dana, con los incendios. Eso es lo que está viendo la gente también con las carreteras, la seguridad en las calles, los trenes, las fronteras y la vivienda", ha reiterado.

Para el portavoz de Vox, lo que se está viviendo es una "tragicomedia" y ha denunciado que PP y PSOE hayan convertido "España en un puto desastre".

Desde Soria Ya, su portavoz, Ángel Ceña, ha cargado contra el constante "rifirrafe político entre los dos partidos mayores", más centrados en crear "relatos" mientras los vecinos y equipos de extinción que están en medio "están hartos". "Da vergüenza ajena asistir a este espectáculo absurdo", ha añadido.

Luis Mariano Santos (UPL) ha reivindicado que lo sucedido con los incendios, que han afectado especialmente a "la región leonesa", es una demostración más de una "comunidad autónoma fallida" como Castilla y León. "Para eso, estamos mucho mejor solos", ha apuntado.

De la misma forma, ha subrayado que "cuando esto se acabe", desea que "no haya que pedir que nadie asuma responsabilidades políticas", y eso sea efectuado por petición propia de "quienes se sientan responsables". "El sistema de extinción de incendios, el operativo no ha funcionado, más allá de cualquier excusa hay que tomar decisiones", ha zanjado.

Por último, el procurador del PP Miguel Ángel García Nieto, hoy en sustitución del portavoz 'popular', Ricardo Gavilanes, ha criticado el "mitin político" impartido por el resto de comparecientes y ha reforzado la idea de Mañueco de que ahora es el momento de trabajar en la extinción de los incendios.

"Ahora es tiempo de ocuparse y de implicarse en las tareas de extinción. Es tiempo de ofrecer protección a las personas afectadas y a las localidades que se encuentran en riesgo. Tiempo de diseñar y aprobar ayudas inmediatas para recuperar cuanto antes los daños económicos y materiales y normalizar la situación. Esto es lo que preocupa y ocupa al Gobierno autonómico", ha defendido.