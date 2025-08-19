Mañueco confirma la "evolución favorable y estabilización" de los incendios y pide más medios al Gobierno

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este martes, 19 de agosto, que la Comunidad comienza a estar en una "evolución favorable" en cuanto a los incendios forestales y ha garantizado que "no hay ninguna localidad en riesgo", por lo que se espera que haya un "realojo a lo largo de las próximas horas".

Tras una visita al Centro Autonómico de Mando (CAM), en la sede de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en Valladolid, Mañueco, acompañado por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, ha avanzado que actualmente la evolución de los incendios es "favorable".

En cualquier caso, el presidente de la Junta ha querido insistir en las "circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales" e "inéditas" que se han estado viviendo durante todo el país hasta este domingo y mantiene la petición al Gobierno para recibir más medios. "Así lo han reconocido expertos, responsables políticos y directores de incendios", ha alegado.

Bajo este argumento, ha defendido que los incendios habían llegado a estar en una posición "fuera de la capacidad de extinción". Precisamente, es la salida de esta circunstancia meteorológica lo que está provocando que "hoy estemos mejor que ayer y mejor que hace dos días", pues se están "estabilizando frentes e incendios".

En este sentido, ha celebrado los "pasos positivos" que se pueden ir dando si así lo permiten las "circunstancias meteorológicas". El presidente de la Junta ha aclarado también que las decisiones que se han ido tomando se ha hecho sobre la "seguridad absoluta de las personas, de los operativos y de quienes trabajan en ellos".

"A veces alguien puede pensar que se ha hecho un desalojo preventivo. Lo hemos hecho pensando en la seguridad", ha puntualizado el máximo representante de la Comunidad.

Lo que también ha reiterado es la petición de más medios al Gobierno de España, ya que, aunque están empezando a llegar, todavía no alcanzan las cifras exigidas por el Ejecutivo autonómico, pero ha matizado que su reclamación respondía a las circunstancias "inéditas, extraordinarias, excepcionales" que atravesaba la Comunidad hasta el domingo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por José Ángel Arranz, atiende a los medios tras visitar el Centro Autonómico de Mando. Miriam Chacón Ical

Mañueco ha justificado su petición a raíz de lo sucedido por factores como una ola de calor durante "17 días", con lo que ello conlleva a nivel de "sequedad y temperaturas extremas", a la "simultaneidad de los incendios, muchos de índice de gravedad 2", o a los "vendavales auténticos que hemos vivido el sábado y el domingo, con rachas hasta 80 kilómetros por hora".

Aunque ha evitado hacer valoraciones sobre los medios del Ejército que ya están llegando a la Comunidad porque "yo no estoy aquí para criticar", ha incidido en que mantiene su petición porque cree que es "riguroso y objetivo". No obstante, minutos antes de atender a los medios ha trasladado en redes sociales una comparativa de los medios solicitados con los ya entregados.

En este sentido, de los 25 bulldozer reclamados no se ha entregado ninguno, de los 20 helicópteros ligeros de transporte de personal solo ha llegado uno, de los 10 helicópteros pesados bombarderos están en Castilla y León dos y son del Mecanismo Europeo de Proteccion Civil. No han llegado tampoco vehículos nodriza ni drones con visores.

Respecto a la atención logística del operativo, Mañueco ha compartido que se han establecido dos bases en Cistierna y Bembibre y únicamente dos puestos de mando avanzado de los 15 solicitados. Por último, de los 1.000 soldados para vigilancia reclamados, el Gobierno solo ha mandado dos grupos al norte, en Aliste y El Bierzo, y dos al sur, en Salamanca y Ávila.

También ha vuelto a rechazar elevar al nivel 3 de emergencia, pues eso implicaría ceder la gestión de la situación y "lo que necesitamos son más medios".

En cuanto a las reivindicaciones de los sindicatos, en concreto CCOO Castilla y León, que ha reclamado la dimisión de los consejeros de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, por "incumplimiento del servicio de Prevención de Riesgos Laborales" y el avituallamiento con el que dotan a los profesionales del operativo, Mañueco ha resaltado que se trata de una "cuestión de negociación sindical".

Por eso, ha explicado que hay que remitirlo a dicho ámbito, al de la "negociación". Ahora bien, ha admitido que harán la investigación pertinente y ha reconocido que, durante sus visitas a los Cecopi o los puestos de mando avanzados, se ha "preocupado" por la alimentación de los efectivos. Sin querer negar que se haya podido "producir algún hecho puntual", con carácter "general la situación es la "normal".

"Tengo la conciencia absolutamente tranquila", ha manifestado en relación a la petición de sindicatos, colectivos sociales y sindicales para que dimita. Ahora bien, se ha comprometido a que a partir de octubre haya una revisión en el marco del Diálogo Social para mejorar el operativo, como ya sucediese en 2022 tras los incendios en la Sierra de la Culebra, tras registrarse las reiterativamente mencionadas "circunstancias excepcionales e inéditas".

Asimismo, ha planteado la posibilidad de comparecer en el mes de octubre en las Cortes de Castilla y León una vez se cierre la temporada alta de incendios y rechaza la "comparecencia urgente" que reclama la oposición.

"Yo en estos momentos estoy trabajando en el operativo, por un lado, y en la recuperación, por otro. Mañana tendremos Consejo de gobierno y, desde luego, explicaré con detalle las ayudas de la recuperación", ha añadido.

En este sentido, ha insistido en que él entiende que lo "razonable" es que comparezca en octubre, tal y como ocurrió en 2022 cuando "la mayoría de la Cámara lo decidió". "Si ahora alguien ha cambiado de opinión, tendrá que explicar el motivo", ha precisado.