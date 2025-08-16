Prohibido realizar actividades en el entorno de Picos de Europa: Castilla y León envía una alerta a móviles

La Junta de Castilla y León está coordinando la emisión de alertas conjuntas con Asturias y Cantabria a través de la herramienta Es-Alert para la prevención de la población en zonas afectadas por los incendios, con el fin de poder adoptar medidas de seguridad.

Este sábado, tras realizar una valoración técnica desde el Centro Coordinador de Protección Civil, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, en coordinación con las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria, ha procedido al envío conjunto de un aviso a la población a través de ES-Alert, dirigido a los municipios que comparten el Parque Regional de Picos de Europa.

En esta le han transmitido a la población el cese de cualquier actividad en el medio natural evitando el tránsito en todo el área del Parque Regional de Picos de Europa.

Esta acción se ha coordinado desde el Centro Coordinador de Protección Civil de la Junta de Castilla y León con Protección Civil de los Gobiernos de Cantabria y Asturias, ya que el espacio natural abarca a las tres comunidades autónomas.

Durante la jornada del viernes también emitieron varios avisos específicos. En primer lugar, prohibieron el baño y las actividades acuáticas en el embalse de Riaño, dado que los medios de extinción estaban realizando recargas de agua en la zona.

Por otro lado, difundieron una segunda notificación en la que se instaba a la población a cesar cualquier actividad en el monte y evitar el tránsito por caminos y senderos, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y facilitar las labores de extinción.

Estas medidas se aplicaron en los municipios de Boca de Huérgano, Riaño, Burón, Acebedo, Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, en la provincia de León.