El fuego pone en jaque Castilla y León: 11 incendios de nivel 2 con miles de personas desalojadas

Castilla y León afronta este sábado, 16 de agosto, una nueva jornada de lucha contra el fuego. Un día más, las llamas ponen en jaque a una Comunidad que vive uno de sus agostos más críticos y desoladores.

Hoy, la región ha amanecido con un total de 25 incendios forestales activos, 11 de ellos en el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y seis en nivel 1, a los que se suman otros ocho activos y otros 15 que, afortunadamente, ya se encuentran controlados.

León es ahora la provincia más afectada por el fuego con seis incendios de nivel dos que han obligado a desalojar a más de 3.000 vecinos.

El pasado 8 de agosto, la provincia leonesa se vio sacudida por tres fuegos, originados en Fasgar, Anllares del Sil y Llamas de Cabrera, que a día de hoy se mantienen en nivel 2 con casi un centenar de medios desplegados en cada una de las zonas por ser estos los que más preocupan.

En el de Yeres, activo desde el pasado sábado, en estos momentos luchan contra las llamas un total de 18 medios: tres agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, una autobomba, un bulldozer, cinco cuadrillas helitransportadoras, un helicóptero y efectivos de extinción de incendios.

La superficie afectada aún se encuentra en perimetración y las causas del fuego continúan siendo investigadas.

En León, también continúa activo el incendio de Paradiña, declarado en la tarde del pasado 10 de agosto. Si bien, en estos momentos, este parece tener un pronóstico más positivo y esperanzador que el anterior, teniendo en cuenta que actualmente basta con los trabajos de un técnico y dos agentes medioambientales, los profesionales que se encuentran trabajando ahora en el lugar.

Otro de los fuegos que mantienen en vilo a la población leonesa es el originado en Barniedo de la Reina, en la comarca de Riaño, donde en estos momentos se encuentran trabajando un total de 18 medios: dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldozer y cuatro helicópteros, que luchan contra un fuego que se cree que podría haber sido originado por una tormenta eléctrica.

Zamora

Por su parte, Zamora ha amanecido este sábado con dos fuegos de nivel 2 en los que permanecen desplegados un total de 70 medios.

El de Molezuelas de la Carballeda asola la provincia desde el pasado 10 de agosto, siendo pocos días después cuando este dio el salto a la provincia de León.

En él trabajan este sábado tres técnicos, cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, cinco autobombas, seis bulldozer, dos cuadrillas helitransportadoras, dos hidroaviones y efectivos de la UME, Protección Civil y bomberos municipales y de la Diputación.

Si bien, tal y como avanzó el delegado territorial de la Junta en Zamora y director del Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) de la provincia, Fernando Prada, se espera que este sábado pueda bajar el nivel de peligrosidad.

También continúa activo el de Hermisende, que azota duramente a la comarca de Puebla de Sanabria desde el martes, después de que el incendio declarado en A Mezquita (Ourense) diese el salto a la provincia de Zamora.

No obstante, los vecinos de la localidad de Castromil pudieron regresar a sus casas a última hora del viernes tras ser desalojados el jueves por la cercanía del incendio.

Salamanca y Ávila

En Salamanca también son dos los incendios forestales que se mantienen activos en nivel 2. Por un lado, el de San Cristóbal de los Mochuelos, activo desde el pasado 13 de agosto, y por otro, el de El Payo, el cual se inició en la tarde del viernes, alcanzando el nivel 2 de peligrosidad en menos de cuatro horas.

En estos momentos, un total de 43 medios permanecen desplegados en la zona tratando de luchar contra las llamas.

Finalmente, la provincia de Ávila se ve amenazada por el incendio de El Herradón, también activo desde la tarde del viernes y con un total de 28 medios trabajando a estas horas en él tras arrasar más de 3.000 hectáreas.

Y es que, tal y como explicó José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta en Ávila, "las llamas se han propagado a gran velocidad", siendo "imposible" para el operativo.

En nivel 1 se mantienen los incendios de Orallo y La Uña en León, Puercas y Porto en Zamora, La Alberca en Salamanca y Resoba en Palencia.

Además, aún permanecen activos los incendios de Castrocalbón, Los Barrios de Luna y San Feliz de las Lavanderas en León, Gallegos de Argañán, Serradilla del Arroyo y La Sagrada en Salamanca y Polvorosa de Valdavia en Palencia.