Sánchez llama a Mañueco ante la ola de incendios: "CyL necesita una respuesta excepcional del Gobierno"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido una llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la ola de incendios que está viviendo la Comunidad y que están dejando miles de hectáreas arrasadas, casas calcinadas e imágenes desoladoras.

Mañueco ha avanzado que, durante la conversación, le ha pedido "lo mismo que en 2022: abordar los incendios como tema de Estado, sacarlos de la confrontación política y celebrar una Conferencia de Presidentes monográfica".

Y lamenta que, tres años después, "nada se ha hecho". Asimismo, le ha explicado que la Comunidad está en una situación "excepcional" por cuatro motivos. Primero, tal y como ha aclarado, a causa de las condiciones meteorológicas; segundo porque "nunca antes se habían prolongado durante tanto tiempo".

Tercero porque se "produce una simultaneidad de incendios de gravedad". Y cuarto porque, "bastantes de los fuegos, según los expertos, pueden ser provocados". Por ello, pide que la Guardia Civil ponga todos los medios a su alcance "para la detección de los incendiarios y puesta a disposición de la Justicia".

Ante estas circunstancias que tiñen de negro la Comunidad, le ha pedido una "respuesta excepcional" por parte del Gobierno de España y que ponga a disposición de las comunidades autónomas "más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya están desarrollando los operativos autonómicos y la UME".

Solicitud que también remitirá al ministro de Interior. Cabe recordar que la Comunidad ha vivido este viernes una jornada catastrófica con casi 30 incendios activos y ha alcanzado durante la tarde 14 de Índice Potencial de Gravedad 2.