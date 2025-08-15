Los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,

Los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Juan Lázaro Ical

Sánchez llama a Mañueco ante la ola de incendios: "CyL necesita una respuesta excepcional del Gobierno"

El presidente de la Junta le pide que ponga a disposición de las comunidades autónomas más medios del Ejército para "reforzar la importante labor" que desarrollan los operativos autonómicos y la UME.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido una llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la ola de incendios que está viviendo la Comunidad y que están dejando miles de hectáreas arrasadas, casas calcinadas e imágenes desoladoras.

Mañueco ha avanzado que, durante la conversación, le ha pedido "lo mismo que en 2022: abordar los incendios como tema de Estado, sacarlos de la confrontación política y celebrar una Conferencia de Presidentes monográfica".

Y lamenta que, tres años después, "nada se ha hecho". Asimismo, le ha explicado que la Comunidad está en una situación "excepcional" por cuatro motivos. Primero, tal y como ha aclarado, a causa de las condiciones meteorológicas; segundo porque "nunca antes se habían prolongado durante tanto tiempo".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente de PP nacional, Alberto Nuñez Feijóo, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado ubicado en Palacios del Sil (León)

Tercero porque se "produce una simultaneidad de incendios de gravedad". Y cuarto porque, "bastantes de los fuegos, según los expertos, pueden ser provocados". Por ello, pide que la Guardia Civil ponga todos los medios a su alcance "para la detección de los incendiarios y puesta a disposición de la Justicia".

Ante estas circunstancias que tiñen de negro la Comunidad, le ha pedido una "respuesta excepcional" por parte del Gobierno de España y que ponga a disposición de las comunidades autónomas "más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya están desarrollando los operativos autonómicos y la UME".

Solicitud que también remitirá al ministro de Interior. Cabe recordar que la Comunidad ha vivido este viernes una jornada catastrófica con casi 30 incendios activos y ha alcanzado durante la tarde 14 de Índice Potencial de Gravedad 2.