El Gobierno financia los descuentos en el transporte público en estos lugares de Castilla y León

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido 329,3 millones de euros en ayudas directas a las comunidades y ciudades autónomas y entidades locales que hayan rebajado al menos un 50% el precio de los abonos y títulos multiviaje de transporte público colectivo de su competencia durante el primer semestre de 2025.

Entre las que están los ayuntamientos de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Ponferrada, Miranda de Ebro (Burgos) y Cabrerizos (Salamanca).

En concreto, destinan 211,7 millones a todas las autonomías y 117,6 millones a 133 entidades locales. Con este presupuesto, se cubrirá hasta el 30 por ciento del descuento aplicado a los billetes mientras que las comunidades y los ayuntamientos deberán asumir con cargo a sus presupuestos el resto del coste de la medida, de al menos el 20%.

Las subvenciones directas se han calculado, según informan, en proporción a los ingresos que cada administración ha dejado de percibir por la aplicación de la rebaja.

El cálculo se ha hecho a partir de la información comunicada por las autoridades locales y autonómicas mediante declaración responsable, con el porcentaje estimado de la facturación que supondrá la venta de los billetes con descuento con respecto a los ingresos obtenidos por la venta de esos mismos billetes sin descuento en 2023.

Un comunicado del Ministerio apuntó que la medida se suma a los descuentos y las acciones de gratuidad ya aplicadas por el Gobierno central para el transporte público estatal para el primer semestre de 2025, que han supuesto una inversión aproximada de 350 millones de euros.

Así, de enero a julio de 2025, los usuarios se han podido beneficiar de la gratuidad de los servicios de Cercanías y Media Distancia convencional y de descuentos del 50 por ciento de los servicios Avant. Además, las líneas de autobús de titularidad estatal han contado con una bonificación del cien por cien de para usuarios recurrentes.