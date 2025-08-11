CSIF y UPL cargan contra Quiñones por irse "de vinos" a Gijón mientras Castilla y León arde: el consejero responde

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, acudieron al Día de León en la 68 Edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Ical

La Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF) y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) han cargado contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por encontrarse este pasado domingo en una feria en Gijón (Asturias) mientras la Comunidad registraba múltiples incendios de gravedad, especialmente en la provincia leonesa y los que azotan a la comarca de El Bierzo.

Una crítica a la que no ha faltado la respuesta del propio Suárez-Quiñones, quien ha explicado que este pasado domingo era el Día de León en la Feria Multisensorial de Gijón, siendo "tradicional" que las autoridades leonesas comparezcan para "agradecer la colaboración".

En este sentido, ha explicado que se trata de un foro de encuentro donde se habla de "los problemas comunes que hay entre Asturias y León y, por lo tanto, ahí estábamos". Además, ha ironizado con que "tenemos la mala costumbre de comer a mediodía".

Ahora bien, ha garantizado que "en el momento que se tuvo conocimiento de que las cosas cambiaban, estábamos ya de camino". Precisamente, ha resaltado que él mismo acudió a Ponferrada, donde mantuvo una reunión con el alcalde, concejales, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el presidente de la Diputación de León y todo el staff de profesionales.

"Por lo tanto, siempre hay alguien que está dispuesto a valorar negativamente todo, pero en este caso va a tener poca razón en la que sujetarse", ha zanjado.

No obstante, desde CSIF han censurado que el consejero estuviera "tranquilamente" en la feria de Gijón donde acudió "a comer y disfrutar del día con otros dirigentes" mientras los profesionales del operativo anti-incendios "que se encontraban de vacaciones se incorporaban voluntariamente a sus puestos y responsabilidades porque media Comunidad estaba ardiendo".

Para el sindicato es "indignante, vergonzante y terrible" la actitud del político leonés "tan solo tres años después" del incendio de Losacio (Zamora), donde hubo víctimas mortales y ante "un escenario similar en León, Zamora, Palencia o Ávila".

En esta línea, han denunciado un "operativo flexible que colapsa en el momento que se inician tres o cuatro fuegos a la vez". "La historia se ha vuelto a repetir estos días, con vecinos desolados, ocho bomberos y agentes heridos, y un impacto devastador en el entorno natural, que nunca más volverá a ser igual", han advertido.

Para CSIF, la "escasez de recursos" está detrás de la imposibilidad de dar una "respuesta adecuada" a estos incendios, poniendo el ejemplo del fuego en Fasgar, "que, perteneciendo a una Reserva de la Biosfera, se encontraba sin vigilante, y el camión no estaba operativo".

Han recordado en este sentido que llevan avisando "en reiteradas ocasiones" de que "no existe prevención, ni un buen dimensionamiento del operativo de incendios en Castilla y León".

"Tendremos que continuar recurriendo a los medios del Estado, porque en Castilla y León no tenemos capacidad suficiente de respuesta. Y lo más grave es que la Junta y la Consejería de Medio Ambiente siguen mirando para otro lado", han insistido.

Desde el sindicato han lamentado el "silencio incomprensible" de estos días del director general de Patrimonio Natural de la Junta. "Si hace unos días se llenaba la boca hablando sobre el terrorismo medioambiental, queremos preguntarle qué calificativo pondría a las personas que tienen la responsabilidad de poner los medios necesarios para evitar que los incendios forestales adquieran estas temibles dimensiones y que deciden no hacerlo", han apuntado.

En cuanto UPL, el partido ha lamentado la "dejadez de funciones" del consejero y han recalcado que "no basta con anticipar el riesgo de incendios por altas temperaturas, que con pura palabrería, y debe asumir sus competencias -ya tarde, como siempre-, ya que hay que estar preparados y actuar antes".

Para la formación leonesista, es un "silencio cómplice" el hacer "caso omiso a las advertencias de los bomberos forestales, que año sí y año también denuncian la falta de medios y fallos organizativos en la respuesta inicial, que gracias a su buena voluntad y profesionalidad sacan adelante estas situaciones".