Valeri, la trans de las fiestas de Ábalos: "No tengo miedo, sé que no me va a llevar a juicio porque tiene mucho que perder"

Valeri Cuéllar, la exprostituta transexual que confesó ser una de las mujeres contratadas por José Luis Ábalos para sus polémicas fiestas, ha vuelto a hablar.

En esta ocasión, la colombiana ha revelado cómo se encuentra tras lo vivido en las últimas semanas, hasta dónde piensa llegar en cuanto a la polémica que le enfrenta al ahora ya exministro de Fomento y cuáles creen que serán sus siguientes pasos tras desmentir públicamente sus confesiones.

Su nombre saltó al espectro mediático hace varios meses a raíz de su relación con Álvaro Muñoz Escassi. Sin embargo, desde hace una semana, se ha convertido en una de las mujeres más buscadas del panorama social tras confesar que es "una de las colombianas de los audios de Ábalos" y su exasesor Koldo García incautados por la UCO.

En una entrevista exclusiva con la revista Lecturas, la exprostituta transexual reveló que han sido tres las veces que ha coincidido con el ya exministro de Fomento, al que, según confesó, conoció en noviembre de 2019 después de que la agencia a la que ella pertenecía le ordenase ir a un ático de Madrid a prestar sus servicios.

Una vivienda en la que, tal y como explicó, coincidió con más personas, entre ellas otras seis chicas y Koldo García, a quien volvió a ver la segunda y última vez que estuvo con Ábalos en Madrid.

La reacción de José Luis Ábalos ante tales afirmaciones no tardó mucho en llegar. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el exdirigente socialista negó tajantemente cualquier vínculo con esta mujer.

"Además de mentira, esto es demencial. No conozco de nada al tal Valeri Cuéllar. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia", expresó.

Al mismo tiempo, acusó a Valeri de ser "un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad" y anunció que tomaría medidas legales con ella."Pese a la imposibilidad de enfrentar judicialmente tanta basura mediática y política, emprenderé inmediatamente acciones judiciales contra este impostor".

Sin embargo, la colombiana no cree que se atreva a llevarlo a cabo, pues, tal y como ha confesado en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, "sé que no me va a llevar a juicio ni a los tribunales porque tiene mucho que perder".

Así de tajante se ha mostrado la colombiana que, más allá de confesar que el comunicado de Ábalos no le ha afectado en absoluto, ha expresado su intención de "defender la verdad a toda costa".

"Estoy excelente, perfectamente, no tengo miedo y me sigo manteniendo en lo mismo, yo lo conocí", ha insistido.

A lo que ha añadido: "Yo siempre he dicho que cuando uno anda con la verdad por delante y tiene las cosas claras, no tiene por qué tener miedo a nada".

Sin embargo, Valeri sí ha expresado su interés y preocupación en "no mezclar a mi familia con nada de esto". "Porque no quiero que esto les salpique ni que de pronto encuentren mi debilidad", ha apuntado.

Actualmente, su familia (padres y hermanos) residen en Palencia, hasta donde la colombiana se traslada con bastante frecuencia para visitarles.

De hecho, tal y como ha confesado, la última vez que lo hizo ha sido este pasado fin de semana. Ella trataba de escapar del foco mediático y refugiarse con los suyos en el chalé familiar en el que residen sus padres a las afueras de la ciudad.

Si bien, tal fue su sorpresa cuando, de pronto, se enteró por la televisión de que varios periodistas "dieron con la dirección".

"Me encerré para no enterarme de nada, pero al final decidí irme", pues, si algo tiene claro, es que va a intentar proteger a su familia en todo momento y separarla, en la medida de lo posible, del foco mediático.

"Un mitómano"

Si bien, no parece que vaya a quedarse callada, pues, tras el comunicado de Ábalos, Valeri recurrió a sus redes sociales para responder con contundencia al exministro.

"Estamos en un país donde hoy en día gana más la corrupción que la verdad y estoy ante un mitómano que no es capaz de reconocer la mierda de vida que lleva y que ha hecho", expresó.

Asimismo, criticó que "no tuvo cojones para aceptar que ha robado a toda España y que lo han cogido con las manos en la masa", al tiempo que avanzó que aún "falta mucho por salir".

"Porque detrás de mí tiene mucha cola que asumir, aunque para él todo es un 'yo no fui'", añadió.

"En tu respuesta te noté tan nervioso al leer mi nombre y ver mis fotos, que no te di tiempo a pensar. Y eras feminista... demuestras en cada respuesta la clase de persona y joyita que tenía este país. Tu máscara cada día cae más y se te hace tarde para recogerla", zanjó Valeri.

Entonces, prometió no volver a "responder" sobre el tema. Sin embargo, ahora la colombiana ha vuelto a hablar, anunciando que aún "van a salir más cosas".