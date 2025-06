Mañueco acusa a Sánchez de blanquear el terrorismo por unos "miserables" votos: "Es una mentirosa posverdad"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de blanquear el terrorismo de ETA por unos "miserables" votos: "Es una mentirosa posverdad", ha afirmado, durante su participación en el acto por el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León.

Mañueco ha denunciado que el Gobierno de España pretende que "se trague" con su presencia en las instituciones y que se les vea "como aliados", en referencia a EH Bildu. "En Castilla y León no nos van a engañar", ha afirmado, asegurando que "es muy dolorosa esa posverdad que se está construyendo en torno al terrorismo y a las víctimas".

El presidente de la Junta ha señalado que "entre todos lo estábamos derrotando sin paliativos" y que "estaba siendo vencido policialmente, prohibido políticamente y condenado socialmente" y ha lamentado que "por motivos partidistas y por unos miserables votos se reniegue de todo ello".

"Se quiere blanquear a toda costa el terrorismo, a sus sicarios y a sus herederos, y se quiere que asumamos que todo el dolor causado era por motivos lógicos y comprensibles, que traguemos con esos aberrantes argumentos, con su presencia en las instituciones y con los homenajes a los asesinos y que se les vea como útiles aliados, en Castilla y León decimos que no", ha señalado.

Y ha asegurado que "son los mismos que presumen de la amnistía, que es el mayor acto de corrupción de la democracia". "Es un fraude esa compraventa de votos. Ni blanqueos ni privilegios, no nos van a engañar, al menos no en Castilla y León", ha insistido.

Homenaje a las víctimas

Mañueco ha presidido este viernes el acto de reconocimiento en el que ha entregado medallas a varias víctimas del terrorismo de la Comunidad.

"Es un acto de justicia para que vuestro sacrificio no se olvide nunca. Con la entrega de estas medallas volvemos a confirmar el compromiso que asumimos todos por la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia de las víctimas del terrorismo", ha afirmado.

Y les ha transmitido su "reconocimiento, cariño y gratitud". "Nunca nos olvidaremos de vosotros. Castilla y León siempre estará a vuestro lado, tanto en vuestra vida personal como defendiendo lo que representáis porque sois una referencia moral para todos y un ejemplo diario de entereza", ha añadido.

Además, ha asegurado que el Gobierno autonómico "sabe muy bien de que lado está" y que "actúa en consecuencia". Y ha presumido de las medidas de la Junta, recordando las 350 medallas concedidas para homenajear a las víctimas, con "un amplio protocolo de actuación con nuestras universidades públicas".

"Hoy mismo publicamos en el Bocyl la convocatoria de los premios de trabajo académicos sobre la deslegitimación del terrorismo para consolidar su rechazo social, intelectual y ético, también desarrollamos el programa Testimonio en las Aulas, con una gran acogida y un gran éxito", ha señalado.

También ha mostrado su apoyo al tejido asociativo y fundacional, "siempre en estrecha colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo". "Estamos trabajando para desarrollar reglamentariamente los contenidos previstos en la Ley como demandáis", ha afirmado.

"Sois nuestros héroes, merecéis toda nuestra gratitud y reconocimiento y nunca os olvidaremos. No os vamos a abandonar nunca y estaremos siempre de vuestro lado", ha zanjado el presidente de la Junta.

"Justicia, verdad y reparación"

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales Lozano, ha asegurado que este no es un simple acto institucional, "es una manifestación firme y pública de que las víctimas del terrorismo no estamos solas y de que la sociedad está comprometida con su memoria y su reparación".

"Aún queda camino por recorrer y es necesario que el desarrollo de la Ley se acelere, que se dote de medios suficientes y que se adapten las medidas a las necesidades reales de las víctimas. La reparación verdadera no es solo económica o simbólica, es también social, económica y humana", ha afirmado.

Además, ha recordado que las víctimas no buscan privilegios. "Buscamos justicia y verdad y la historia del terrorismo en España no puede contarse sin nosotros porque si el relato lo escriben quienes empuñaron las armas estaremos traicionando a quienes perdieron la vida o la salud", ha advertido.

Nogales ha señalado que este acto es una muestra de que en Castilla y León "no se olvida". "Aquí las víctimas tienen un nombre, un rostro y una historia y que aquí la violencia no encontrará ni justificación ni equidistancia", ha afirmado.

"Vuestro testimonio, vuestra entereza y vuestra humanidad son ejemplo para todos y a las instituciones os pedimos continuidad, compromiso y sensibilidad, que este acto no sea un punto de llegada sino un punto de partida para más recursos y presencia pública de la voz de las víctimas", ha añadido.

El presidente de la Asociación de Víctimas ha señalado que no pretende que se les recuerde "con compasión sino con respeto, no desde el pasado sino desde el presente y el futuro". "Queremos estar en los libros y en las aulas, es responsabilidad colectiva hacer que nunca vuelva a suceder", ha añadido.

Lozano ha zanjado su intervención en el acto asegurando que "sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz". "Sigamos caminando juntos con respeto, con firmeza y con esperanza", ha finalizado, citando a Antonio Machado. "Caminante, son tus huellas el camino y nada más, caminante, no hay camino, se hace camino al andar".