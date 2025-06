El PSOE presentará una reforma de la Ley de Publicidad Institucional para que la limitación sea solo para la Junta

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León presentará una proposición de ley para modificar la Ley de Publicidad Institucional que se aprobará previsiblemente en la Cámara este miércoles si, finalmente, no incluye una referencia expresa a que la limitación al 33% sea solo sobre el volumen de negocio de la Junta de Castilla y León.

Ello después de mantener una reunión este mismo lunes para tratar de sacar adelante, sin éxito, una enmienda transaccional que permitiera matizar este aspecto en la norma que se debatirá en el pleno de esta semana. La enmienda debía salir por unanimidad para aprobarse pero el PP no se ha presentado a la reunión.

La cuestión de la limitación al 33% es el aspecto más polémico de la Ley y ha llevado a los partidos provinciales, que en un principio apoyaron la iniciativa, a desmarcarse de la misma ya que, según han señalado, podría poner en riesgo la existencia de muchos pequeños medios de comunicación si esa limitación hace referencia también a ayuntamientos y diputaciones.

"El jueves acudimos a una reunión con el Colegio de Periodistas y se acordó abrir una vía de diálogo. Se escucharon las preocupaciones de los medios y el PSOE se comprometió a plasmarlas, el PP dejó bien claro que no quería que saliera adelante esa Ley y hoy lo ha dejado más claro no acudiendo a la reunión", ha señalado la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán.

Gómez Urbán ha asegurado que la voluntad de los populares "es que no salga adelante esa Ley". "Al PP no le interesan en absoluto los medios y es una Ley cuyo objetivo es controlar a la Junta. En la reunión de hoy hemos hablado de plasmar que el 33% fuese sobre el volumen de negocio de la Junta, es la Junta la que se ha dedicado a enredar con este tema", ha denunciado.

La portavoz socialista ha informado de que el resto de grupos parlamentarios sí que han acudido a la reunión de este lunes, a la que el PP no se ha presentado, y ha asegurado que, en el caso de que finalmente, como parece previsible, la enmienda transaccional no saliese adelante por la negativa de los populares, apoyarían la norma este miércoles pero presentarían una modificación de la misma.

"Si el PP no estuviera de acuerdo con esa enmienda transaccional, el PSOE votaría a favor de la Ley y, una vez publicada en el Bocyl, registraríamos una proposición de ley para modificarla", ha señalado Gómez Urbán.

El "desastre" de la Junta

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha mantenido, además, un encuentro este lunes con representantes del sector forestal de Castilla y León, en el que también han participado la vicesecretaria general del partido, Nuria Rubio, y el secretario de Organización, Daniel de la Rosa.

Gómez Urbán ha asegurado que se ha tratado de una reunión "muy fructífera" en la que han coincidido con los representantes del sector forestal en que la Junta "es un desastre a la hora de planificar la prevención y de la extinción de incendios".

"No han aprendido nada desde el incendio de la Sierra de la Culebra, no han tomado ninguna medida para que no vuelva a suceder", ha denunciado, asegurando que el operativo de incendios "es el más precario de toda España, un sistema que está privatizado, que no existe y que maltrata laboralmente y salarialmente a sus trabajadores".

Además, ha recordado que los representantes del sector forestal se han levantado de la mesa de negociación "ante el postureo de la Consejería de cara a las próximas elecciones", con "un decreto de guardias en el que no hay unas guardias planificadas". Y ha hecho referencia al "coste económico y ecológico" que esto supone.

"Al consejero y a la Junta les da igual, solo reaccionan cuando hay un incendio y cuando es tarde", ha lamentado, señalando que, ante la "pasividad y la inacción" de la Junta, el PSOECyL "ha abierto una mesa de diálogo y de trabajo con los agentes medioambientales y forestales para poner sobre la mesa todas las medidas que haya que tomar".

"Mientras la Junta mira para otro lado, Carlos Martínez se pone a trabajar y abre una mesa de trabajo", ha insistido, asegurando que la Junta" no quiere hacer nada y no le interesa tener un operativo público de prevención y extinción de incendios con profesionales que vean reconocidas sus condiciones laborales y salariales". "El Grupo Socialista hará suyas las reivindicaciones", ha zanjado.