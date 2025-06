RelevaCyL, nuevas ayudas de hasta 20.000 euros para el relevo generacional de los autónomos en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes la puesta en marcha del programa RelevaCyL, dotado de ayudas directas de hasta 20.000 euros, retroactivas al 1 de enero de este año, para favorecer el relevo generacional de los autónomos en la Comunidad.

Un programa que, además de esas ayudas a quienes cojan el relevo de un negocio en funcionamiento, incluye dos líneas de ayudas a asociaciones de autónomos y empresas de economía social y seguirá con la tarifa cero de segunda oportunidad para devolver a los autónomos las cuotas que paguen a la Seguridad Social durante los 18 primeros meses.

"Cumplimos con un compromiso que asumí en el debate de política general a favor del trabajo autónomo, que es un elemento imprescindible en nuestro tejido productivo. Son potentes medidas para favorecer el relevo generacional de negocios viables que funcionan en Castilla y León", ha señalado el presidente de la Junta.

Mañueco ha hecho hincapié en que "es muy elevado el número de negocios que cierran, no porque no sean rentables, sino porque no existe un relevo generacional" y ha recordado que la Comunidad "lidera" el ranking en España en la sostenibilidad de los negocios. "Queremos convertir este problema en una oportunidad", ha añadido.

El objetivo de este novedoso programa es, según ha detallado el jefe del Ejecutivo autonómico, "ayudar a los jóvenes y a aquellas personas que quieren emprender en la Comunidad y desarrollar su proyecto de vida, asumiendo el relevo de los que culminan su proyecto".

Ayudas

Mañueco ha detallado que el programa incluye una ayuda mínima de 10.000 euros a los autónomos que sigan con un negocio en funcionamiento, y que esa cuantía se incrementará en 4.000 euros cuando se trate de mujeres y en 2.000 euros en el caso de los menores de 35 años, buscando el rejuvenecimiento de la edad de los autónomos.

Además, estará dotada de 2.000 euros más si este negocio está en un municipio de entre 1.000 y 5.000 habitantes y de 4.000 euros si el municipio tiene menos de 1.000 habitantes. "Queremos luchar contra la despoblación, fijar población en el territorio y generar actividad en el medio rural. Una chica joven que emprenda en un pequeño pueblo en Castilla y León puede llegar hasta los 20.000", ha detallado.

Una plataforma virtual

El presidente de la Junta ha anunciado que también se van a financiar los gastos de asesoramiento para el relevo de los negocios y ha hecho hincapié en que "ahí tienen una labor fundamental las asociaciones y otras entidades".

Y se va a impulsar una plataforma virtual, RelevaCyL, como punto de encuentro entre los ofertantes y demandantes de traspasos, además de "seguir aplicando la tarifa cero de segunda oportunidad".

"Con esto, queremos sufragar las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos autónomos, pagando los 18 primeros meses de su actividad porque consideramos que es una responsabilidad compartida con la administración", ha añadido.

"Queremos ayudar a aquellos que impulsan una nueva segunda oportunidad y vamos a seguir colaborando para sufragar durante 18 meses la cuota a jóvenes menores de 35 años, a las mujeres que se reincorporan tras la maternidad y a las personas vulnerables. Y dando apoyo al emprendimiento a trabajadores por cuenta ajena que quieran emprender", ha señalado.

Fomentar el autoempleo

Mañueco ha insistido en que el objetivo de estas ayudas es "brindar así oportunidades a los autónomos, que se puedan mantener negocios y que funcionen en sectores como comercio, hostelería, agricultura y ganadería". "Somos la primera Comunidad de España con mayor porcentaje de autónomos en el sector agrario", ha destacado.

El presidente de la Junta ha insistido, además, en que en una época "convulsa", Castilla y León ofrece "certidumbre". "Creemos en el potencial de nuestra tierra, en nuestros trabajadores, en nuestros empresarios y en todos aquellos que deciden emprender", ha señalado.

Y ha sacado pecho de la importancia de la "política fiscal moderada" de su Ejecutivo para lograr "la mejora de los servicios públicos y la generación de oportunidades". "Desde el Gobierno de Castilla y León queremos estar a la altura de esta tierra, de la gente de Castilla y León, de los trabajadores, de los empresarios y de quienes hoy aquí les han representado a todos ellos", ha zanjado.