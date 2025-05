“¿Qué dirían si cerramos un hospital por poca población?”: la Junta esgrime la “rentabilidad social” para no eliminar trenes

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha exigido este jueves al Ministerio de Transportes y a Renfe la “reversión inmediata” de la decisión de suprimir varios trenes que afectan a distintas zonas de la comunidad, como Sanabria, Segovia o Medina del Campo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha criticado con dureza la medida y ha adelantado que la Junta acudirá esta tarde a la reunión entre el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en Madrid, con el objetivo de exigir una “marcha atrás” en la decisión.

Ha cuestionado la lógica económica que esgrime Renfe para justificar los recortes al decir, por ejemplo, que en Sanabria la media es de 8 pasajeros: “¿Qué dirían si cerráramos un hospital o una escuela porque hay poca población? Hay que apostar por la rentabilidad económica, sí, pero también por la rentabilidad social”.

“Nuestro objetivo es claro, que se rectifique y se regrese a la situación anterior, sin recortes ni reducciones. Esta no es solo una cuestión económica, es una cuestión de solidaridad, igualdad entre españoles y compromiso con el mundo rural”, ha señalado el portavoz autonómico.

“Puente decide y Castilla y León pierde”

Carriedo ha acusado directamente al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, de actuar en contra de los intereses de la comunidad, asegurando que “Puente decide y Castilla y León pierde”.

“Si no nos ayudan, al menos que no nos perjudiquen. Tenemos muchas demandas en infraestructuras que no están siendo atendidas, y ahora, además, nos quitan los servicios que teníamos. Con Sánchez, las infraestructuras no solo no avanzan, sino que retroceden”, ha afirmado en alusión al presidente del Gobierno.

Además, ha criticado lo que considera una falta de equidad territorial en la toma de decisiones, subrayando que “pesa más el criterio del alcalde de Vigo que el hecho de que el ministro sea de Valladolid”.

Frente a esta situación, el Gobierno autonómico ha anunciado que no se quedará de brazos cruzados. Carriedo ha advertido que, de no producirse una rectificación, la Junta se plantea actuar con todos los medios legales y políticos a su alcance, incluyendo la búsqueda de apoyos parlamentarios.

“Esto es una cuestión de justicia territorial y social. No vamos a aceptar que por tener menos población se nos den menos servicios. Eso no es progresismo, es recortar derechos y prestaciones”, ha enfatizado.

Preguntado sobre la manifestación convocada en Sanabria, Carriedo ha mostrado el respaldo del Ejecutivo autonómico a las reivindicaciones vecinales.

“Compartimos sus demandas, pero nuestra obligación es defender a nuestros ciudadanos como administración. Vamos a usar todas las herramientas disponibles para ser la voz de quienes no son escuchados por el Gobierno central”, ha dicho.