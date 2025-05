Mañueco acusa al Gobierno de estar “agonizante” tras relacionar la UCO a Cerdán con adjudicaciones públicas

La Junta Directiva Nacional del Partido Popular ha reunido este lunes en la sede de Génova a los principales dirigentes del partido, en un encuentro presidido por Alberto Núñez Feijóo y marcado por las informaciones que salpican al entorno del Gobierno, allí ha estado presente el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En esta ocasión, ha querido hacer mención a la aparición de mensajes incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vinculan a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, con adjudicaciones a Acciona. Los mensajes proceden de un dispositivo intervenido al ex asesor ministerial Koldo García, implicado en la trama de corrupción conocida como el "caso Koldo".

Antes de entrar a la reunión, el presidente de Castilla y León y del PP ha sido tajante: “Todo esto que estamos viviendo no es un capítulo más, sino una continuación de lo que venimos viendo desde hace meses en los informes de la UCO y en autos judiciales. Hay que dejar trabajar a la Justicia, pero solo demuestra que el Gobierno de España está agonizante”.

Mañueco ha reiterado su apoyo a Alberto Núñez Feijóo como "alternativa sólida" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Hoy venimos al Congreso Nacional, y hoy más que nunca, por hechos como estos, el futuro del siglo XXI es el PP y Alberto Núñez Feijóo. En los momentos cruciales, siempre ha estado el Partido Popular. Somos el único partido que puede construir un proyecto con mayoría social de españoles, y es lo que vamos a hacer”, ha defendido.

Relación con Vox

En lo que no se ha querido mojar es cuando ha sido preguntado por el enfoque ideológico que marcará su ponencia dentro del Congreso Nacional del PP del próximo mes de julio. Este domingo, Feijóo designó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la eurodiputada Alma Ezcurra, y a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para dirigir la ponencia política de la formación en el XXI Congreso Nacional que se celebrará los días 4, 5 y 6 de julio en Madrid.

Mañueco ha preferido no entrar en detalles concretos, pero ha querido subrayar la identidad propia del PP: “Formo parte de un equipo que tiene una gran responsabilidad, que es decir lo que siempre hemos dicho: defender principios y valores. Queremos liderar la España real y no la de ciencia ficción de Sánchez. La España de la igualdad y no de los privilegios; la España del Gobierno útil y eficaz frente al caos del Gobierno”.

Sobre si el objetivo del PP es acercarse a Vox, ha vuelto a lanzar balones fuera: “El PP tiene unos principios y unos valores que nos hacen identificables. Defendemos la libertad, la igualdad de todos los españoles, y hoy más que nunca tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que demostrar que somos capaces de gestionar”.

La Junta Directiva Nacional servirá como antesala a la nueva estrategia del PP de cara a una posible convocatoria anticipada de elecciones generales si, como ha sugerido Feijóo en las últimas semanas, “la situación institucional del Gobierno de Sánchez se vuelve insostenible”.