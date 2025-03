Máxima alerta en El Espinar: medios de Protección Civil y Emergencias de la Junta intervienen por las lluvias

El centro coordinador de emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha movilizado diversos medios de intervención para colaborar con los servicios de emergencia en la localidad de El Espinar (Segovia). afectada por precipitaciones de lluvia durante toda la jornada.

En concreto, se ha movilizado el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento, que ha realizado varios vuelos de reconocimiento en la provincia de Segovia.

La Policía Local, ante las fuertes rachas de viento y que están provocando numerosos incidentes por caída de tejas, ramas y otros objetos a la vía pública, hace un llamamiento a la responsabilidad y prudencia de todos los vecinos, y pide a la población, “encarecidamente, que, en la medida de lo posible, eviten salir a la calle hasta que amaine el viento”.

Inundaciones en El Espinar Junta CyL

“La seguridad de todos es nuestra prioridad. En caso de tener que salir, extremen las precauciones y aléjense de edificios, árboles y cualquier elemento que pueda suponer un riesgo”, explican en las redes sociales del Ayuntamiento.

También piden a los vecinos que aseguren toldos, macetas y cualquier objeto que pueda caer desde balcones y terrazas. En caso de emergencia, piden que llamen al 1-1-2 o al teléfono de la Policía Local de El Espinar.

Además, se ha desplegado la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) en El Espinar, con dos vehículos y motobombas, que por indicación de la Policía Local de la localidad, están interviniendo en la calle del Clavel y en los accesos a la Estación de El Espinar. Junto a ellos, el centro coordinador de emergencias ha activado a las agrupaciones de Protección Civil de Cantalejo, Alfoz de Segovia y Palazuelos de Eresma. que acuden también con vehículos y motobombas.

Las precipitaciones de lluvia y las rachas de viento han provocado durante la mañana diversos incidentes en el término municipal de El Espinar (Segovia), con cortes de suministro eléctrico, formación de balsas de agua o desbordamientos e inundaciones en distintos puntos del municipio. Ninguna persona ha requerido de asistencia sanitaria.

De todas ellas, y en función de su tipo, el 1-1-2 ha dado aviso a la Policía Local de El Espìnar, a la Guardia Civil de Segovia y a los Bomberos de Segovia. El centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León realiza el seguimiento de la situación.

Una quincena de salidas en Valladolid

Los Bomberos de Valladolid realizaron hoy unas 15 salidas entre las 13 y las 15.30 horas por los efectos del viento del temporal Jana que afecta este fin de semana a la Península Ibérica. Las intervenciones, todas ellas menores, fueron para la retirada de objetos de la vía, el desprendimiento de fachadas y uralitas, la caída de ramas y de algún árbol e incluso de un cartel publicitario.

Fuentes del Cuerpo de Bomberos apuntaron a la Agencia Ical que no hubo que lamentar daños personales y los materiales no son importantes. Además, precisaron que no hubo ninguna intervención relacionada con el agua.